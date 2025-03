Netālu no robežas ar Latviju, pieder krieviem: ko slēpj noslēpumains īpašums Igaunijā. FOTO

Māja celta ar ieeju no pagalma. Arī viena ieeja, kas iziet uz ceļa. Cilvēkam tas ir par platu, bet par šauru četrriteņu transportlīdzeklim. Varbūt māja būvēta, lai cilvēki un dzīvnieki dzīvotu zem viena jumta, kā mēs zinām no vēstures mācību grāmatām? Tāpat ir starpsiena ar durvīm, kas atdala dzīvniekus no dzīvojamās telpas, un bēniņu lūka, caur kuru varēja ienest sienu.