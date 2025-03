Liekulības augstākā pilotāža: ko par Donaldu Trampu iepriekš teica viņa izvēlētais ASV viceprezidents Džeimss Venss

Savas politiskās karjeras sākumā 1984. gadā dzimušais Venss bija Donalda Trampa kritiķis, pirms 2016. gada vēlēšanām viņu asi kritizējot, publiski saucot Trampu par "idiotu", bet privāti salīdzinot ar Ādolfu Hitleru un trampismu ar narkotikām, kas "apreibina visnelaimīgākos amerikāņus". Tomēr vēlāk viņš kļuva par uzticamu Trampa atbalstītāju. Venss ir uzrakstījis memuārus "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" ("Provincieša elēģija: atmiņas par ģimeni un kultūru krīzes laikā"), kas kļuva par bestselleru ASV. 2020. gadā režisors Rons Hauards ekranizēja šos memuārus, un vēlāk, 2022. gadā, publiski izteica savu izbrīnu par Vensa pārvēršanos no Trampa pretinieka par uzticamu atbalstītāju.