Lielbritānijas premjerministrs Kirs Starmers ceturtdien dodas uz Vašingtonu pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona, kurš pirmdien ieradās vizītē ASV. Netieši Mercs atzīst, ka viņam ir FOMO sajūta (no angļu val. Fear of MISSING Out - bailes palaist garām kaut ko svarīgu). Pēc viņa teiktā, Vācijai šonedēļ arī tur jābūt, jo Berlīne līdzās Francijai un Lielbritānijai ierindojas Eiropas lielvaru "lielajā trijniekā".