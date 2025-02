5 gadus pēc "Brexit": vai Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības bija kļūda?

Lai cik klusē par breksitu, par to aizmirst nesanāks, pārliecināts ir Anands Menons no "UK in a Changing Europe" (Proeiropeiska iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot piekļuvi pētījumiem par attiecībām starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību - aut.). "Mēs iestājāmies nākamajā Breksita stadijā, un tā turpināsies mūžīgi," viņš sacīja. "Breksits sabiedriskās diskusijas centrālā tēma paliks vēl ilgu, ilgu laiku, pat ja neviens no politiķiem par to nevēlas runāt."