Viņa norādīja, 2024. gada aptaujā noskaidrojies, ka gada laikā to bērnu skaits, kuri nevēlas veidot ģimeni, samazinājies no 11% līdz 8%, bet to, kuri neplāno bērnus, – no 16% līdz 14%. Šeit viņa kautrīgi noklusē, ka darbaspēka un lielgabalgaļas skaita palielināšanai Krievijā 2024. gadā pieņēma likumu, aizliedzot popularizēt dzīvesveidu bez bērniem. Pati Agre uzskata, ka pozitīvu ietekmi atstājušas skolās aizvien aktīvāk ieviestās “Sarunas par svarīgo”, kā arī attiecīga satura televīzijas pārraides, garīgi tikumiskās grāmatas un filmas.