ASV prezidents atsakās piedalīties plānotajā inaugurācijas dienā, viceprezidents iereibis nodod zvērestu - savādi un amizanti fakti Baltā nama jauno saimnieku inaugurācijā

Ne vienmēr inaugurācija notikusi Vašingtonā, jo pirms tam ASV galvaspilsēta bija Ņujorkā un Filadelfijā, līdz 1790. gadā Kongress nolēma par valsts galvaspilsētu noteikt topošo pilsētu starp Filadelfiju un Ņujorku, kura tika nosaukta par godu Džordžam Vašingtonam. Pirmo reizi Kongress sapulcējās Vašingtonā 1800. gadā gadu pēc pirmā prezidenta nāves. Interesanti, ka Vašingtons ir vienīgais prezidents, kura inaugurācija notikusi divās galvaspilsētās — 1789. gadā Ņujorkā un 1793. gadā Filadelfijā. Vēl daži citi prezidenti amata zvērestu nodevuši citur: viceprezidents Teodors Rūzvelts 1901. gada 14. septembrī to izdarīja Bufalo pilsētā pēc prezidenta Viljama Makinlija nāves no atentātā gūtā ievainojuma, viceprezidents Kalvins Kūlidžs to izdarīja 1923. gada 3. augustā savās mājās Vermontas štatā pēc prezidenta Vorena Hārdinga nāves, bet viceprezidents Lindons Džonsons to izdarīja 1963. gada 22. novembrī “Air Force One” lidmašīnā Teksasas štata Dalasā pēc prezidenta Džona Kenedija noslepkavošanas.