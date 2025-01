Pasaules konflikti, izaicinājumi un ekonomiskās prognozes - ko sola 2025. gads?

Tomēr nav jābūt pītijai, lai atzītu, ka arī šogad turpināsies Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, taču - cik ilgi? Jaunievēlētais ASV prezidents Tramps apsolījis to izbeigt "24 stundu laikā" pēc stāšanās amatā, taču acīmredzami, ka Kijivas un Maskavas priekšstati par iespējamo risinājumu ir nesavienojami un krievu diktators Vladimirs Putins faktiski nav izrādījis nekādu ieinteresētību sarunās un ne par sprīdi nav atkāpies no savām absurdajām ultimatīvajām prasībām. Laikraksts "Financial Times" (FT) uzsver, ka Trampam nāksies piedraudēt Krievijai ar jaunām sankcijām un palielināt atbalstu Kijivai, lai piespiestu Maskavu iesaistīties nopietnās sarunās.