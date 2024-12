NASA zondei izdodas pietuvoties Saulei tuvāk nekā jebkad agrāk

Seši miljoni kilometru varbūt neizklausās ļoti tuvu, bet NASA pārstāve Nikola Foksa skaidro: “Mēs atrodamies 93 miljonu jūdžu attālumā no Saules. Lai to vieglāk būtu saprast, var iztēloties, ka šis attālums ir viens metrs, savukārt “Parker Solar Probe” šajā gadījumā atrastos tikai četrus centimetrus no Saules. Tas ir ļoti tuvu.”