"Dzīvoja reaktora ēnā," zinātnieki atklājuši neparasto ietekmi uz dzīvniekiem Černobiļā

Pētījumā zinātnieki analizēja suņu asins paraugus, kas klejoja spēkstacijas teritorijā, kā arī suņus no tuvējiem rajoniem, un noskaidroja, ka tiem, kas dzīvoja tuvāk katastrofas vietai, bija DNS atšķirības, kas parāda to ģenētisko atšķirību no suņiem citos pasaules reģionos.