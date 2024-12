FOTO: panākts būtisks izrāviens Braiena Tompsona slepkavības izmeklēšanas lietā

Izmeklētāji norāda, ka viņiem ir pamatotas aizdomas, ka šāvējs ieradies Ņujorkā aizvadītajā mēnesī ar autobusu no Atlantas. Tāpat likumsargi publicējuši jaunus foto, kuros redzama iespējamā slepkavas seja - šie kadri iemūžināti kāda Manhetenas hosteļa "HI New York City" vestibilā un tajā kapucē tērpts vīrietis redzams smaidām. Izmeklētāji uzskata, ka aizdomās turamais, reģistrējoties hostelī, izmantojis viltotu Ņūdžersijas identifikācijas karti.