Uz ielas nošauts Amerikas lielākās veselības apdrošināšanas kompānijas vadītājs

Uzbrucējs "Hilton" hoteļa novērošanas kamerās tika novērots 5 minūtes pirms Tompsona ierašanās. Kad uzņēmējs pietuvojās viesnīcas ieejai, šāvējs izkāpa no automašīnas un tuvojās apdrošināšanas kompānijas vadītājam no aizmugures. Salīdzinoši nelielā attālumā viņš pret Tompsonu raidīja vairākus šāvienus, no kuriem vismaz viens skāra viņa muguru.