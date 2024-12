"Varēsiet izdzīvot 72 stundas?" Eiropas valstu iedzīvotājus sagatavo karam

Kā norāda "The Guardian", Zviedrijas varas iestādes jau sen laiž klajā šādas rokasgrāmatas - vienu no pirmajām publicēja Otrā pasaules kara laikā. Atjaunotajā brošūrā, kas iedzīvotājiem tika izsūtīta 18. novembrī, cita starpā stāstīts par apziņošanas sistēmām, bumbu patvertnēm, digitālo drošību un to, kā lietot tualeti, ja nav ūdens. Varasiestādes ieteica Zviedrijas iedzīvotājiem izveidot ūdens krājumus un katru gadu pārbaudīt, vai tas ir derīgs dzeršanai, apgādāties ar segām, siltām drēbēm un siltuma avotiem, lielu daudzumu ātrās gatavošanas ēdiena, kā arī radio uz baterijām.