Donalds Tramps un "Projekts 2025". Kas slēpjas aiz šīs mīklainās kombinācijas?

"Amerika ir priekš amerikāņiem un vienīgi amerikāņiem," vienā no Trampa priekšvēlēšanu mītiņiem uzsvēra Millers, kura vadītā nevalstiskā organizācija "America First Legal", ko viņš dibinājis kā pretsvaru Amerikas Pilsonisko brīvību savienībai (ACLU), bija reģistrēta kā viena no "Projekta 2025" konsultatīvajām organizācijām, kamēr pats Millers nelūdza to no saraksta svītrot, jo tas piesaistot negatīvu uzmanību.