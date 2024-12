Imigrantu skaita pieaugums Lielbritānijas vadošajiem politiķiem liek izteikt skaļus paziņojumus

Nacionālās statistikas birojs lēš, ka praktiski visi imigranti 2023. - 2024. gadā ieradušies no Āzijas un Āfrikas. No Indijas pārcēlās 240 tūkstoši, no Nigērijas - 120 tūkstoši, no Pakistānas - 101 tūkstotis, no Ķīnas - 78 tūkstoši.