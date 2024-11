Peskovs: Krievija neapsver iespēju "iesaldēt konfliktu" Ukrainā

Putins jau vairākkārt prasījis, lai Ukraina atsakās no iestāšanās NATO un izņem savus spēkus no četriem reģioniem, kurus daļēji okupē Krievija — Donbasas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas — kā priekšnoteikumus mieru sarunām. Ukraina, savukārt, uzstāj uz pilnīgu Krievijas spēku izvešanu no šīm teritorijām, kā arī no Krimas, kuru Maskava anektēja 2014. gadā.