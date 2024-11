329 Ukrainas mediji pārtraukuši darbību kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma – IMI pētījums

Attiecībā uz mediju veidiem, kas pārtrauca darbību, vislielākās zaudējumus piedzīvojusi televīzija. Saskaņā ar IMI datiem, kopš iebrukuma sākuma pārtraukuši darbību 105 TV kanāli, kas veido 32% no visiem medijiem, kas pārtraukuši darbību. Otrajā vietā ir drukātie mediji, ar 95 slēgtiem laikrakstiem (kas veido 29% no visiem slēgtajiem medijiem). Krievijas iebrukums izraisījis arī 77 radio staciju slēgšanu (23% no visiem medijiem, kas pārtraukuši darbību). Tiešsaistes mediji cietuši vismazāk: 52 ziņu vietnes pārtraukušas darbību, kas veido 16% no visiem slēgtajiem medijiem.