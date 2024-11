Par ASV drošību Trampa administrācijā gādās Kristi Noema - Dienviddakotas gubernatore, kura demonstratīvi nošāva savu kucēnu

Noema tika uzskatīta par vienu no favorītēm uz Trampa viceprezidenta kandidāta izvēlē, taču viņas izredzes strauji samazinājās pēc tam, kad medijos tika publicēti fragmenti no viņas grāmatas “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward”, kur bija gana daudz neviennozīmīgi vērtētu epizožu, bet vislielāko skandālu izraisīja viņas atzīšanās par savas 14 mēnešus vecā kucēna Kriketas nošaušanu. Kucīte, kuru viņa “esot ienīdusi” uzbrukusi vistām un, kā Noema apgalvojusi, esot bijusi nevaldāma. Viņa izdomājusi, ka varbūt kucītei varēs iemācīt pareizi uzvesties, viņu paņemot fazānu medības ar pieredzējušākiem suņiem, taču Kriketa esot izjaukusi medības, “no priekiem bija bez prāta, dzenājot visus šos putnus un izklaidējoties, kā vēl nekad dzīvē”.