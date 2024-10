Finanšu izlūkošanas dienests atklāj, cik lielas sankcijām pakļauto personu summas ir iesaldētas Latvijas bankās

Ir bijuši gadījumi, ka ES līmeņa tiesas apmierina sankcijām pakļautu personu lūgumus atcelt piemērotās sankcijas. Tomēr mēs drīkstam atbrīvot no iesaldēšanas aktīvus tikai tad, ja ES pēc šāda sprieduma personu svītro jeb izņem no sankciju saraksta. Tikko viens tāds gadījums bija. Pēc ES Vispārējās tiesas nolēmuma ES svītroja personu no sankciju saraksta, un attiecīgajai personai piederošie aktīvi Latvijā no iesaldēšanas tika atbrīvoti. Tas juridiski ir korekti, un to nosaka arī likums.