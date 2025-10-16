Lietuvā strauji palielinās minimālo algu līdz 1153 eiro mēnesī. Latvijā to palielinās mazāk un summa būs krietni pieticīgāka
Lietuvas valdība ceturtdien ierosināja minimālo algu valstī nākamgad paaugstināt par 11,1% jeb 115 eiro līdz 1153 eiro mēnesī. Bruto darba samaksu stundā tiek ierosināts celt par 11,1% līdz 7,05 eiro. Salīdzinājumam Latvijā minimālo algu nākamgad cels pieticīgāk un arī summa ir krietni mazāka.
Minimālo mēneša darba algu Latvijā 2026. gadā plānots celt par 40 eiro - līdz 780 eiro.
Minimālās algas celšana Lietuvā tika apspriesta Trīspusējā sadarbības padomē, ko veido arodorganizāciju, darba devēju un valdības pārstāvji. Ja parlaments apstiprinās ierosinājumu, nākamgad minimālā alga Lietuvā veidos 47,7% no valstī vidējās algas.
Sociālās aizsardzības un darba lietu ministrijas aplēses liecina, ka neto minimālā darba alga pieaugs par 59 eiro līdz 836 eiro mēnesī, ja nākamgad tiks piemērots identisks ar nodokli neapliekamais ienākumu apmērs kā 2025. gadā.
Priekšlikuma izpildei būs nepieciešami 43,6 miljoni eiro. No šīs summas 38 miljoni eiro tiktu izmantoti nekvalificētu darbinieku atalgojumam budžeta sektorā, savukārt 5,6 miljoni eiro tiktu izmantoti citām vajadzībām, piemēram, mākslinieku un citu par valsts līdzekļiem apdrošināto personu sociālajai apdrošināšanai.
Minimālā mēneša bruto darba alga 2025. gadā ir 1038 eiro, bet minimālā stundas bruto alga ir 6,35 eiro.
Saskaņā ar valdības datiem 2025. gada jūlijā 120 600 darba ņēmēju saņēma minimālo algu vai mazāku algu. Budžeta iestādēs minimālo algu saņēma 13 200 darbinieku.