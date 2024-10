"Tramps atkal sevi pasludinās par uzvarētāju pirms balsu saskaitīšanas!" nešaubās Harisas komanda un pat vairāki republikāņi

Kāds ilggadējs republikāņu partijas un Trampa atbalstītājs izteicās, ka republikāņu aprindās valda pārliecība, ka Tramps savu uzvaru pasludinās jau vēlēšanu naktī neatkarīgi no tā, vai galīgie rezultāti ir zināmi un kādi tie ir. “Es to esmu dzirdējis no kādiem desmit dažādiem cilvēkiem,” viņš sacīja, tiesa, uzsverot, ka šīm personām nav tiešas informācijas par Trampa plāniem. “Ņemot vērā balsu skaitīšanas procesu, izskatās, ka vēlēšanu naktī demokrātiem nebūs iespējams būt vadībā tādās vietās kā Pensilvānija un Viskonsina.” “Viņš varēs izmantot to, ko demokrāti 2020. gadā sauca par “sarkano mirāžu”, piebilda šī persona, kuras vārds gluži kā citām aptaujātajām personām netiek norādīts.