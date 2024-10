Dafnes Karuanas Galicijas 2024. gada balva žurnālistikā - projektam par bezvēsts pazudušiem migrantu bērniem

No šā gada 3. maija līdz 31. jūlijam savus darbus žūrijai iesniedza simtiem žurnālistu no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vispirms žūrija no 318 pieteikumiem atlasīja 13 labākos žurnālistikas darbus, bet pēc tam izvēlējās vienu laureātu.