Eiropas Savienības īpašais sūtnis skaidro, kāpēc pret Krieviju nenoteiks naftas embargo

Dažus panākumus noteikti esam guvuši. Attiecībā uz iesaldētajiem Krievijas Centrālās bankas līdzekļiem, no kuriem vairums - kādi 200 miljardi - atrodas Eiropā, esam skaidri vienojušies, ka, pirmkārt, šī nauda pārskatāmā nākotnē Krievijā neatgriezīsies, un, otrkārt, ka tādā vai citādā veidā tā tiks izmantota Ukrainas atjaunošanas procesā, kad karš būs beidzies. Jautājums par to, tieši kā tas notiks, joprojām tiek apspriests - ir jāatrisina juridiski jautājumi par to, vai mēs varam konfiscēt šo naudu jau tagad un sākt to lietot.