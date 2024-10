Ukrainas ārzemju algotņus gatavo Latvijā un citās rusofobu valstīs, paziņo Krievijas drošībnieku šefs Bortņikovs

Augustā Krievijas Valsts domes deputāts Segrejs Kolunovs ierosināja Krievijas Konstitucionālai tiesai atcelt moratoriju uz nāvessodu, un to piemērot algotņiem. Pagaidām Krievijā par to paredzēts 7 līdz 15 gadu ieslodzījums. Algotnības aizliegums netraucēja Jevģēnija Prigožina algotņu grupējumam "Vagner" aktīvi darboties pašā Krievijā, 2022. un 2023. gadā vervējot ieslodzītos kolonijās un cietumos, lai viņus sūtītu karā uz Ukrainu, un Kremļa diktators Vladimirs Putins daudzus nezvērus apžēloja — daži no viņiem nekavējoties savā dzimtenē pastrādāja jaunus noziegumus. Pēc Prigožina 2023. gada 23. jūnija dumpja izgāšanās un viņa likvidēšanas 23. augustā gan ārzemju salašņu, gan vietējo ieslodzīto rīkļurāvēju vervēšanas funkcijas ir pārņēmusi Krievijas Aizsardzības ministrija. Vēl vairāk, nesen Krievija pieņēma likumu, kas atbrīvo no kriminālatbildības ikvienu, kurš piedalās "speciālajā militārajā operācijā", kā Krievijā joprojām dēvē savu asiņaino invāziju Ukrainā.