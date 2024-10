Krievijas specdienesti pastiprināti interesējas par Norvēģijas ziemeļiem; vietējie notiekošo sauc par "nepārtrauktu gatavošanos karam"

Krievijas specdienestu savervētie bēgļi robežsargiem bieži uzdevuši neparastus jautājumus vai mēģinājuši uztaisīt selfijus ar policistiem fonā. Viens no šādiem cilvēkiem - bijušais ierēdnis vārdā nenosauktā Āzijas valstī - par uzdevumu no Krievijas Federālā drošības dienesta pastāstījis uzreiz, kā sasniedzis Storskogu. Pēc viņa teiktā, viņš bēdzis no kriminālvajāšanas uz Krieviju, kur viņš aizturēts un, baidoties no izsūtīšanas uz dzimteni, uzdots savākt ziņas ārzemēs. Pēc Krievijas kuratoru ieceres, vīrietim bija jāpasaka norvēģiem, ka viņam ir vērtīga informācija viņiem, un jāpieprasa tikšanās ar kādu no izlūkdienestiem un tad jānoskaidro, kā strādā vietējie specdienesti. Norvēģi tā arī nesaprata, vai viņš runā patiesību, tāpēc aizsūtīja bēgli uz dzimteni.