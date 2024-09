Lietuva neielaiž Klaipēdas ostā no Krievijas peldošu kuģi "Ruby", kura krava spētu iznīcināt visu apkārtni

Pirms tam tika ziņots, ka no "Ruby" kuģa kapteiņa saņemts lūgums atļaut veikt remonta darbus Klaipēdas ostā, LRT.lt apstiprināja Klaipēdas Valsts jūras ostas direkcijas vadītājs Aļģis Lataks. "Kuģis, kas kuģo zem Maltas karoga un pārvadā apmēram 20 000 tonnu amonija nitrāta kravu, ir pieteicies Klaipēdas ostā iespējai šeit izkraut kravu un veikt remontdarbus pie doka kādā no ostā strādājošajiem kuģu remonta uzņēmumiem. Uzsveram, ka pašlaik rūpīgi izvērtējam visus apstākļus. Lēmums par to, vai atļaut kugim ienākt Klaipēdas ostā, tiks pieņemts tuvākajā laikā,” viņš sacīja.