Pie Norvēģijas krastiem piestājis kuģis no Krievijas ar kravu, kas spētu nolīdzināt ar zemi lielpilsētu

Saskaņā ar “MarineTraffic” kuģu izsekošanas datiem, Maltā reģistrētais kuģis “Ruby” 22. augustā izbrauca no Kandalakšas ar galamērķi Laspalmasā Kanāriju salās. Pie Norvēģijas ziemeļu piekrastes "Ruby" radās problēmas, un 26. augustā tas lūdza atļauju iepeldēt no viļņiem aizsargātajos ūdeņos. Tolaik piekrasti skāra vētra ar lieliem viļņiem un vēja ātrumu līdz 25-30 metriem sekundē. Norvēģijas Apvienotā štāba pārstāve Hanna Olafsena sacīja "Barents Observer", ka kuģim ļāva piestāt ostā. Laikraksts "Nordlys" ziņoja, ka kuģis vairākas dienas uzturējās Vannojā uz ziemeļiem no Trumses, līdz svētdien divi Norvēģijas velkoņi to pavadīja uz Trumses ostu, kaut gan neesot skaidrs, par kādu kuģa problēmu ir runa.