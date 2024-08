"Mums visiem galvā bija maisiņi ar izgrieztiem mutes caurumiem." Jauns skandāls Kenediju ģimenē: slaveno mantinieku apsūdz zvērībās pret beigtu vali

Kā pastāstīja politiķa meita, Kenedijam patīk pētīt galvaskausus un dzīvnieku skeletus, tāpēc, uzzinājis par mirušo vali, kurš nokļuvis piekrastē Haianisportas pilsētiņā Masačūsetsas štatā, viņš tur devies ar motorzāģi. Pēc viņas teiktā, tas noticis ap 1994. gadu, tātad apmēram pirms 30 gadiem. Pēc tam, kad topošais prezidenta kandidāts bija atdalījis vaļa galvu no ķermeņa, viņš to piesēja pie sava furgona jumta un aizbrauca. Kenedija stāstīja: "Katru reizi, kad mēs uzņēmām ātrumu, mūsu mašīnas logos ieplūda tas, kas iztecēja no vaļa. Tas izskatījās briesmīgi."