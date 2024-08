"Ceru, ka Pāvels Durovs turēs muti!": Krievijas spiegu šefs Sergejs Nariškins "caur puķēm" piedraud Francijā aizturētajam "Telegram" radītājam

Pāvels Durovs ir pazīstams ar sociālo tīklu vietnes “VKontakte” (2006. gadā) un lietotnes “Telegram” (2013. gadā) izveidošanu. 2014. gada 16. aprīlī Durovs paziņoja, ka iepriekšējā gada decembrī Krievijas Federālais drošības dienests bija pieprasījis nodot Ukrainas tautas protesta “Eiromaidana” organizatoru personisko informāciju, kā arī bloķēt opozicionāra Alekseja Navaļnija “VKontakte” kontu, bet viņš atteicās to darīt. Pēc dažām dienām Durovu atlaida no “VKontakte” vadītāja amata, bet viņš paziņoja, ka to jau pārņēmušas Putinam pietuvinātas personas. Pēc tam Durovs pameta Krieviju un paziņoja, ka neplāno tur atgriezties.