Āfrikas dienvidos ģimenes izprecina savas meitas apmaiņā pret pārtiku

Sausums krasi samazinājis ražas, un daudzos lauku ciematos ģimenes meklē izeju, piespiežot savas meitas stāties agrīnās un piespiedu laulībās. “Daudzos gadījumos tiek sagaidīts, ka šīs meitenes paļausies uz saviem vīriem attiecībā uz pārtiku un visām pamatvajadzībām, kas var arī padarīt viņas neaizsargātas pret vardarbību. Visas pūles, ko mēs esam ieguldījuši, lai noturētu meitenes skolā, tiek aizskalotas kanalizācijā,” stāsta 19 gadu vecā Emīlija no Zambijas. “Mēs nesaņemam nekādu palīdzību no valdības. Ja situācija saglabāsies šāda, kā jaunās sievietes izdzīvos?” vaicā 24 gadus vecā Njaradzo no Zimbabves.