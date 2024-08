"Disney" tomēr atsauc savu skandalozo prasību pret vīrieti, kurš mēģināja izklaides gigantu iesūdzēt tiesā par savas sievas nāvi

Šā gada februārī Džefrijs Pikolo iesniedza tiesā prasību pret “Disney” sakarā ar to, ka viņa sieva, Ņujorkas ārste Kanokporna Tangsuana pērn 5. oktobrī nomira no alerģiskas reakcijas, ieturot maltīti “Walt Disney Parks and Resorts” restorānā Floridā. Prasītājs apgalvoja, ka viņa sievai bija smaga alerģija pret piena produktiem un riekstiem, un viņi restorāna oficiantam vairākkārt prasīja šos alergēnus nesaturošus ēdienus un dzērienus, un restorāna personāls apliecinājis, ka viņiem pasniegtajā maltītē nekādu alergēnu nav.