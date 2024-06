Berlīnes Eiropas politikas institūta direktore skaidro, kāpēc Eiropas Savienības paplašināšanās ir izdevīga

Likuma varas principam visiem jābūt vienādam. Tomēr mums būtu jādomā par to, lai likuma varas jautājums tiktu saistīts ar iespēju baudīt vienotā tirgus priekšrocības. Nupat lasīju par Ungārijas centieniem izspiest ES kompānijas no sava tirgus, īstenojot tām nelabvēlīgu nodokļu politiku. Tas ir stingrā pretrunā ar kopējā tirgus principiem. Uzskatu, ka Ungārija par to ir jāsoda. Nav likuma, kas ļautu dalībvalsti no ES izslēgt, tās to var darīt tikai pašas pēc savas iniciatīvas. Tomēr dalība vienotajā tirgū ir balstīta uz likuma varas principu, tāpēc, iespējams, būtu jārod veids, kā dalībvalsti, kas nevēlas rīkoties saskaņā ar to, varētu mudināt ja ne gluži izstāties, tad mazināt savas valsts statusu ES. Nepavisam nedomāju, ka Ungārija varētu pati nolemt izstāties no ES.