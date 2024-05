Traģiskas ziņas Kauņā no tilta nolēkušās studentes lietā: viņas ķermeni upe izskalojusi Krievijā

“Lai apstiprinātu līķa identitāti, tiek gaidītas papildu ekspertīzes,” atsaucoties uz Kauņas policijas vēstīto, raksta medijs Lrytas.lt. Jaunā sieviete, kura uz studijām Kauņā bija ieradusies no Klaipēdas, dzīvoja vienā no pilsētas kopmītnēm. Neilgi pirms traģēdijas viņa sociālajos tīklos bija publicējusi satraucošu ziņu par to, ka piedzīvo pazemošanu, kā vaininiekus nosaucot trīs puišus un vienu meiteni. “Es esmu uz Radzinauska (Lampēdžu) tilta. Es negribu dzīvot pasaulē, kurā uzvar pāridarītāji,” nakts melnumā, ap pulksten 4 no rīta, sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja studente, minot sīkākas detaļas par iespējamo pāridarīšanu. Portāla Lrytas.lt veiktā publiski pieejamās informācijas pārbaude internetā atklāja, ka visi četri iespējamie vaininieki ir Kauņas augstskolu studenti.