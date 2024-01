Atklājas jauni fakti 22 gadus vecās studentes lietā, kura ziņoja par atrašanos naktī Kauņā uz tilta un nevēlēšanos dzīvot

To, ka pazudušās studentes meklējumi turpinās, Lietuvas medijam Lrytas.lt apstiprinājusi Kauņas rajona vecākā policijas komisariāta pārstāve Odeta Vaitkevičiene.

"Esmu uz Radzinauska (Lampēdžu) tilta. Nevēlos dzīvot pasaulē, kurā uzvar varmākas," vēstī ieraksts feisbukā, kas 12. janvārī ap pulksten 4 naktī veikts minētās jaunietes profilā. Ierakstā meitene aprakstījusi arī citas detaļas un nosaukusi arī cilvēkus, kurus uzskata par saviem pāridarītājiem. Tie ir viņas vienaudži - trīs puiši un viena meitene. Portāls Lrytas.lt, pārbaudot internetā publiski pieejamo informāciju, secināja, ka visi šie cilvēki ir Kauņas augstskolu studenti.

Tajā pašā naktī arī 22 gadus vecā jauniete pazuda bez vēsts.

Zināms, ka viņa ir no Klaipēdas puses un studē kādā no Kauņas augstskolām. Pēc telefona signāla ir noteikts, ka pēdējo ierakstu viņa patiešām veikusi, atrodoties uz minētā tilta vai netālu no tā.

Lietuvas medijs Lrytas.lt ir sazinājies ar Kauņas prokuroru Arūnu Čepkausku, kurš vada izmeklēšanu šajā lietā. Viņš portālu informējis, ka ir nopratināts daudz liecinieku - jaunietes tuvinieki, studiju biedri un citi viņas paziņas.

"Neviens no viņiem nav pastiprinājis, ka meitene cietusi no pazemojumiem. Faktu, ka tā ir varējis būt, pašlaik nav," sacīja Čepkausks. Viņš atklāja, ka liecības snieguši arī visi četri studenti, kurus viņa nosaukusi savā ierakstā. Pēc Lrytas.lt rīcībā esošajām ziņām, neviens no viņiem neatzīst, ka būtu pazemojuši šo jaunieti vai citā veidā neatbilstoši izturējušies.

Patlaban 22 gadus vecās studentes meklēšana turpinās.

Pagaidām nav izdevies atrast ne viņas telefonu, ne citas personīgās lietas.

Kopš 12. janvāra nav arī izdevies viņu sazvanīt.

Likumsargiem pagaidām nav arī izdevies noskaidrot, kādas bēdas meiteni varētu būt nomākušas. Neviens no aptaujātajiem lieciniekiem arī nav atklājis, ka viņa kaut ko minējusi par pārciestajiem pazemojumiem vai domu beigt dzīvi pašnāvībā.

Jauns.lv jau ziņoja, ka likumsargi jau no pirmās dienas pārmeklēja Nemunas piekrasti, kā arī kopmītni, kurā studente dzīvoja, un tās apkārtni. Tika piesaistīti policijas kinologi ar dienesta suņiem, rūpīgi pārskatīti videokameru ieraksti.

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki sākumā nevarēja veikt meklēšanu zem ūdens, jo tas bija bīstami upē peldošo ledusgabalu dēļ, taču, kad laikapstākļu dēļ tas kļuva iespējams, meklēšana veikta arī zem ūdens.

Jaunietes meklēšana un lietas izmeklēšana turpinās. Ja apstiprināsies ļaunākās aizdomas, var tikt sākta izmeklēšana par novešanu līdz pašnāvībai.