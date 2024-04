Vācijā sola 9000 eiro mēnesī par gulēšanu

Šādi pētījumi rit jau kopš 80. gadiem. Kārtējai grupai jādodas guļā septembrī, nākamajai 2025. gada aprīlī, katrs gulētājs saņems 18 000 eiro. Kandidātiem jābūt vecumā no 24 līdz 55 gadiem, augumā no 1,53 līdz 1,90 metriem, ķermeņa masas indeksam no 18 līdz 30, veseliem, nesmēķētājiem un labi jāpārvalda vācu valoda. Pēc divu mēnešu gulēšanas vēl trīs mēnešus dalībniekus rūpīgi pētīs.