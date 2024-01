Krievijas sudraba ieguvi kontrolēs Omānas sultāns

Miljardiera Aleksandra Nesisa grupa “IST” pārdevusi Omānas konsorcijam 23,9% “Polymetal International”, kas ir Krievijā otrs lielākais zelta ražotājs un pirmais pēc sudraba ieguves. Kompānijai pieder uzņēmumi Magadanā, Sverdlovskas apgabalā, Habarovskas novadā, Jakutijā un Čukotkā.

“Reuters” vēsta, ka akciju paketi iegādājies investīciju fonds “Mercury Investments International”, kas pieder Omānas valdībai. IST pilnībā pārdevusi savu daļu “Polymetal”, kura vērtība Maskavas biržā ir 2,6 miljardi ASV dolāru. Darījuma summa nav atklāta, bet tā varētu būt ap 600 miljoniem dolāru. Vēl 9,9% “Polymetal” pieder ASV fondam “BlackRock”, 3,3% Nīderlandes kompānijai Fodina B.V., 0,9% vadībai.

“Polymetal” augustā nomainīja “pierakstu” no Krievijas uz Kazahstānu un paziņoja par plānu pilnībā atbrīvoties no Krievijas biznesa – astoņām raktuvēm, kas nodrošina trīs ceturtdaļas no kompānijas gada ražošanas apjoma. Darījumā iegūto naudu plānots ieguldīt uzņēmumos Kazahstānā, kas pērn devuši pusi tīrās peļņas un visu naudas plūsmu.

Omānas valdībai gan sankciju dēļ varētu rasties sarežģījumi ar Krievijā iegūtā sudraba noietu rietumvalstīs. Piemēram, Angolas valdība pūlas atbrīvoties no Krievijas “Alros” līdzdalības dimantu ieguves kompānijā, jo radušās problēmas šāda partnera dēļ.