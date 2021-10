Latvieši viesuļvētras skartajā Omānā: "Kad pamodāmies, viesnīcā gāzās iekšā ūdens"

"Šobrīd vētras epicentrs ir 80 km attālumā no mums un tuvojas. Šeit ir vairākas latviešu ģimenes, kas uzturas patstāvīgi vai daļēji, un mūsu apvidu ir sasniegusi "Shaheen" viesuļvētra, kas tuvojas ar 150km/h ātrumu. Naktī, skaļai sirēnai skanot un gaisā paceļoties armijas lidmašīnām, tikām evakuēti no savām mājām," pagājušās nakts notikumus atceras Madara.

Foto: no privātā arhīva

Madaras ģimenei, kas ir divi pieaugušie un trīs bērni, izdevies atrast vietu vienā no viesnīcām. "Nebija nekur vairs vietas. Omāna atvēra pagaidu patvertnes tiem, kam nav kur doties, bet, uzzinājuši, ka sievietes ar bērniem tiek nošķirtas no vīriešiem un puišiem, centāmies dabūt viesnīcas numuriņu. Metām pirmās nepieciešamības preces koferī un evakuējāmies."

Viņas ģimenes draugi ir izklīduši kur nu kurais un joprojām nav ziņu, kas noticis ar pārējiem, jo daudzi izmisīgi meklējuši, kur palikt. "Diemžēl Covid situācijas dēļ mums neļāva saspiesties vairākām ģimenēm kopā, un arī ēdiens nav pieejams. Mums ir tik, cik paķērām līdzi," neapskaužamo situāciju raksturo Madara.

Vētra sākusies 2:00 no rīta pēc Latvijas laika. Madaras ģimene apmetusies viesnīcas otrajā stāvā, aizvēruši acis vien uz pāris stundām, kad pamostoties gāzies iekšā ūdens. "Valstī ir izsludināts 1. kategorijas tropiskais ciklons ar līdz pat 15m augstiem viļņiem. Mūsu mājas, iespējams, ir applūdušas, jo daudzos Muskatas reģionos ēkas pirmie stāvi ir zem ūdens. Ar žēlumu skatos, ka mūsu mašīna stāv jau ar priekšgalu ūdenī, un saņemam brīdinājumus par milzīgiem plūdiem. No kalna gāžas "Wadi" ūdenstilpņu ūdens, ir pirmie nogruvumi un jūrā plosās vētra - esam pa vidu. Tāpat ir sākusies pirmo cilvēku evakuācija, kas rezultējusies pagaidām bez upuriem. Cilvēki lūdz palīdzību, jo nav paspējuši paņemt medikamentus. Esam gatavībā palīdzēt ikvienam, un cilvēki šķiet ļoti saliedēti," no Omānas ziņo latviete Madara.