FOTO: ar iespaidīgu šovu un cilvēku pūļiem Tartu atklāj Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu

Tartu kopā ar Dienvidigaunijas reģionu 26. janvārī uzsāka savu Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, sekojot Bādišlei Austrijā un Būdei Norvēģijā. "Tartu 2024" programmas kultūras notikumu skaits pārsniedz 1000, tās gads tika atklāts ar grandiozu izrādi "Viss kļūst par vienu!" (All Becomes One!).