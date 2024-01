Mantu turpmāk varēs konfiscēt pilsoņiem, kas notiesāti par “viltus ziņām” par Krievijas armiju, aicinājumiem uz ekstrēmismu un sankciju noteikšanu agresorvalstij. Plānots veikt grozījumus kriminālkodeksā, paplašinot to noziegumu loku, uz kuriem attiecas mantas konfiskācija. Deputāti aicina šādi sodīt noziegumus, kas saistīti ne tikai ar Krievijas armijas diskreditēšanu, bet arī publiskiem aicinājumiem un rīcību, kas vērsta pret valsts drošību, tajos iekļaujot arī visa veida diversijas, kā arī aicinājumiem ieviest sankcijas pret Krieviju un “nacisma reabilitāciju”.

Krievijas tiesas par “viltus ziņām” un “armijas diskreditāciju” mēdz uzskatīt jebkādu Kremļa oficiālajai propagandai neatbilstošu informāciju par invāziju Ukrainā, jo īpaši par triecieniem civilobjektiem un Ukrainas iedzīvotāju noslepkavošanu.

Odiozais Valsts domes deputāts Vitālijs Milonovs, kurš ieguvis slavu ar gadiem ilgo cīņu pret netradicionālajām seksuālajām attiecībām, paskaidroja, ka jaunais likums ir nepieciešams galvenokārt no Krievijas aizbraukušo personu sodīšanai, tā kā pašreizējie sodi neapdraudot tos, kuri jau atrodas ārpus mīlošās māmuļas dzimtenes apskāvieniem. “Sods par viltus ziņām, ko izplata par Krievijas armiju, un principā par mūsu valsts diskreditāciju visbiežāk paredz noteikta naudas soda samaksu, taču vainīgie parasti dzīvo ārzemēs,” viņš paziņoja. Likumprojektu par mantas konfiskāciju Milonovs nodēvēja par “nodrošinošo normu”, un diskreditācijā apsūdzētajām personām ir jāatņem visas tiesības uz īpašumu, noguldījumiem un uzkrājumiem.

Savukārt viens no likumprojekta autoriem, Valsts domes drošības un korupcijas apkarošanas komitejas vadītājs Vasilijs Piskarjovs uzskata, ka plānotais sods ir taisnīgs. “Kādēļ es to uzskatu par taisnīgu? Katram no viņiem bija izvēle — rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu, grūtā brīdī palikt kopā ar Dzimteni, būt ar tautu, ar mūsu armiju vai gļēvi aizbēgt. Un nevis vienkārši aizbēgt, bet atklāti uzstāties pretinieka pusē,” viņš skaidroja, uzsverot, ka ienaidnieka pusē nostājušies Krievijas pilsoņi paši sev atņēmuši iespējas atgriezties dzimtenē un saglabāt savu mantu.

Pavisam drīz pēc iebrukuma Ukrainā 2022. gada 4. martā Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja likumu, kas paredz kriminālatbildību par “viltus ziņu” izplatīšanu par okupantu armiju, paredzot līdz 15 gadu ieslodzījumu. Cenšoties iztapt diktatoram un izskaust jebkādu režīma kritiku, Valsts domes deputāti pavisam drīz sāka ierosināt sodu bardzināšanu. Vēlāk neaizskaramo "svēto govju" statusā tika iekļautas ne vien Krievijas militārpersonas, bet vispār jebkādi "specoperācijas" dalībnieki, tostarp brīvprātīgie un cietumos savervētie salašņas.