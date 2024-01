““Speciālās militārās operācijas” otrajā gadā ir atklājies briesmīgs strutojošs augonis: Krievijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūts — neliešu, nodevēju, ārzemju aģentu, pārbēdzēju, rusofobu un ekstrēmistu pēdējais patvērums,” viņa paziņoja aģentūras TASS preses centrā rīkotajā diskusijā “Rietumnieki pret slavofiliem Krievijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūtā”. “Šie blēži apmuļķo mūsu tautu un mūsu valsts vadību.”

“Situācija ir tik kritiska, ka, lai pārbaudītu darbinieku lojalitāti Krievijas interesēm, nebaidos no šī priekšlikuma, ir obligāti jāiekļauj pārbaude ar melu detektoru. Krievijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūta rusofobi ir jāpakļauj visīstākajai denacifikācijai.”

Viņa jau sūdzējusies Krievijas Izmeklēšanas komitejas vadītājam Aleksandram Bastrikinam par to, ka institūta darbinieki izdevuši “rusofobiskas grāmatas ārzemēs un Krievijā”, kā arī “diskreditē Krievijas armiju”.

Šis pasākums “Krievijas filozofijas suverenitāte” tika veltīts “patriotiskās filozofiskās frontes cīņai pret Rietumu pielūgšanu filozofijas jomā un ideoloģiskajam konfliktam Krievijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūtā”, vēsta izdevums “Meduza”.

Pasākuma dalībnieki paziņoja, ka Krievijā ir jāizstrādā zinātnes politika saskaņā ar Putina dekrētu “Par garīgajām un tikumiskajām vērtībām” un “ierobežot Rietumu koncepciju propagandu”, jo tās esot kolonizējušas filozofiju.

Filozofijas institūta direktora pienākumu pildītājs Abdusalims Guseinovs ar ironiju komentēja kareivīgās patriotes iniciatīvu. “Tas ir ļoti labs priekšlikums. Tik tiešām, vajag radīt tādu detektoru un pārbaudīt visus iedzīvotājus. Vai arī vismaz visus filozofus,” viņš sacīja izdevumam “Podjom”.

Interesanti, ka pašas Olgas Zinovjevas vīru, slaveno filozofu un rakstnieku Aleksandru Zinovjevu (1922-2006) par “pretpadomju grāmatām” padzina no šī paša institūta un 1978. gadā ar visu ģimeni izraidīja no valsts, atņemot pilsonību. Pasaules slavu Zinovjevam atnesa Rietumos 1976. gadā izdotā grāmata "Rēgainās virsotnes" (Зияющие высоты), kurā ar satīru un farsu aprakstīta "reālā sociālisma" sabiedrība. Grāmatu PSRS legāli izdeva tikai 1991. gadā, bet pats autors dzimtenē atgriezās tikai 1999. gadā. Ironiski, ka PSRS pēdējā vadītāja Mihaila Gorbačova reformu politiku viņš ļoti asi kritizēja, kaut gan tieši tās rezultātā viņam bija iespēja atgriezties un brīvi paust savus uzskatus, un mūža beigās cildināja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par viņa cīņu pret Rietumiem — tiem pašiem Rietumiem, kas viņam savulaik deva patvērumu no paša kritizētā režīma. Viņš apjūsmoja un cienīja arī tādus diktatorus kā Muamars Kadafi Lībijā un Slobodans Miloševičs Serbijā.