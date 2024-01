Zelenskis: "Putins jūs apēdīs vakariņās ar visu jūsu ES, NATO, brīvību un demokrātiju"

Viņaprāt, Rietumi ir zaudējuši sajūtu, ka Ukrainā notiekošais ir svarīgs, taču tai nav citas izejas kā vien uzvara pār Krieviju.

Dienu pēc Krievijas iebrukuma 2022. gada 24. februārī Zelenskis ierakstīja īsu videoklipu, kurā vienkārši pateica: "Mēs esam šeit." Viņš joprojām atrodas valdības kompleksā Kijivā, neskatoties uz uzlidojumiem un bombardēšanu.

Tomēr, kā norāda "Economist", gandrīz divus gadus pēc kara sākuma pasaule vairs tik uzmanīgi neieklausās viņa teiktajā, bet pašam Zelenskim vairs neizdodas tik prasmīgi kontrolēt notikumu gaitu.

"Ukrainā iestājas nogurums. Rietumos virsrakstos raksta par to, vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins sācis uzvarēt. Palīdzība ukraiņiem kļuvusi par politiskās tirdzniecības priekšmetu Amerikā un Eiropā," norāda "Economist", raksta BBC.

Rietumi zaudējuši sajūtu, ka nepieciešama steidzama rīcība, bet daudzi ukraiņi - eksistenciālu draudu sajūta, saka Zelenskis. "Varbūt mēs neizdarījām [2023. gadā], kā to vēlējās pasaule. Varbūt ne viss ir tik ātri, kā kāds iedomājies," viņš saka, taču doma, ka Putins uzvar, nav nekas vairāk kā "sajūta".

Pēc viņa teiktā, Krievijas armijai ir milzīgi zaudējumi. Ar šo paziņojumu saskan Lielbritānijas izlūkdienestu vērtējumi, saskaņā ar kuriem, ja situācija radikāli nemainīsies, līdz 2025. gadam Krievija zaudēs vairāk nekā 500000 nogalināto un ievainoto.

"Tūkstošiem, tūkstošiem nogalināto Krievijas karavīru, kuru līķus neviens pat nav paņēmis," saka Zelenskis, atgādinot, ka 2023. gadā Krievija nespēja ieņemt nevienu lielpilsētu, kamēr Ukraina pamanījās pārraut Krievijas Melnās jūras blokādi un tagad pārvadā miljoniem tonnu graudu jaunā maršrutā pa Ukrainas dienvidu piekrasti. "Milzīgs rezultāts!" paziņo prezidents.

Taču Zelenskis saprot, ka īstenības uztvere var pārvērsties realitātē, kļūstot par sava veida pašpiepildītu prognozi. Tieši tas padara nākamo gadu tik nozīmīgu. Krievijas militārajām pūlēm pieaugot un Ukrainas resursiem sarūkot, Amerikas un daudzu Eiropas valstu uzmanība pārslēdzas uz iekšpolitiku vēlēšanu gadā.

Zelenskis apgalvo, ka, atbalstot Ukrainu, Eiropa sevi pasargā no Krievijas agresijas.

"Dodot mums naudu vai dodot mums ieročus, jūs sevi atbalstāt. Jūs glābjat savus bērnus, nevis mūsējos," viņš brīdina. Ja Krievijai ļaus paņemt ukraiņu bērnus, "viņi paņems citus bērnus". Ja Krievija pārkāps ukraiņu tiesības, "tā pārkāps tiesības visā pasaulē".

"Putins jūt vājumu kā dzīvnieks, jo viņš arī ir dzīvnieks. Viņš jūt asinis, viņš jūt savu spēku. Un viņš jūs apēdīs vakariņās ar visu jūsu ES, NATO, brīvību un demokrātiju," saka Zelenskis.

"Varbūt kaut kā pietrūkst. Vai varbūt kāda pietrūkst. Kāda, kurš varētu runāt par Ukrainu kā par mūsu visu aizsardzību." Eiropas valstīm ir jālobē Amerikā Ukrainas atbalsts viņu pašu labā: "Vairāku Eiropas valstu izlūkdienesti sākuši [pētīt] iespēju uzbrukt viņu teritorijai no Krievijas puses... Pat tās valstis, kas neietilpa PSRS."

Attiecībā uz sarunu priekšlikumiem, pēc Zelenska teiktā, viņš nesaskata "nekādus fundamentālus soļus uz mieru no Krievijas puses". "Es redzu tikai teroristiskas valsts soļus," Un, ja Krievija, kā raksta daži Rietumu mediji, un dod signālus par vēlmi iesaldēt konfliktu, tad "tas nav tāpēc, ka viņi ir taisnīgi, bet tāpēc, ka viņiem nepietiek raķešu, munīcijas un sagatavota karaspēka. Viņiem vajadzīga šī pauze. Atgūt spēkus. Un tad, sakopojot visus spēkus, pāršķirt šī kara lappusi."

Zelenskis neiedziļinās spriedelējumos par Ukrainas iespējamiem panākumiem 2024. gadā. Pēc viņa teiktā, informācijas noplūdes pirms pretuzbrukuma pagājušajā vasarā palīdzējušas Krievijai sagatavot aizsardzību. Taču viņš uzskata, ka galvenais uzsvars būs uz Krimu un Melnās jūras kauju. Krievijas anektētās Krimas izolācija 2014. gadā un Krievijas militārā potenciāla vājināšanās tur mums ir "ārkārtīgi svarīga, jo tas ir ceļš uz uzbrukumu skaita samazināšanu no šī reģiona".

Veiksmīga operācija būs "paraugs visai pasaulei", viņš turpina. Tam būs arī liels efekts Krievijas iekšienē. Kremļa propagandas centrālā objekta zaudēšana parādītu, ka "tūkstošiem Krievijas virsnieku gāja bojā tikai Putina ambīciju dēļ".

Ukraina jau gūst neticamas uzvaras stratēģiski svarīgajā pussalā, iznīcinot "pieklājīgu daudzumu" Melnās jūras flotes kuģu - britu amatpersonas apgalvo, ka tikai pēdējo četru mēnešu laikā iznīcināta piektā daļa šīs flotes.

Taču panākumu gūšanas ātrums būs atkarīgs no militārās palīdzības, ko Ukraina saņems no Rietumu partneriem, saka Zelenskis. Viņš lūdza piešķirt "Taurus", vācu ražotās tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes, kas varētu sagraut Kerčenas tiltu, faktiski izolējot Krimas pussalu no Krievijas. "Krievijai jāzina, ka mums tas ir militārs objekts," viņš uzsver.

Vēl izplūdušāk Zelenskis runā par Ukrainas mērķiem austrumos un dienvidos. Viņa pieteiktais stratēģiskais mērķis — atgriezt Ukrainu pie tās sākotnējām robežām — nav mainījies un nemainīsies, taču viņš vairs nerunā par to, kad un cik teritorijas Ukraina varēs atbrīvot pienākušajā gadā.

Tiešais uzdevums šobrīd ir "austrumu aizsardzība, šo ļoti svarīgo Ukrainas, austrumu un dienvidu pilsētu, Harkovas, Dņepras, Zaporižjes, Hersonas, Nikolajevas glābšana", un valsts kritiski svarīgās infrastruktūras aizsardzība.

Paaugstinātas cerības, gaidot 2023. gada pretuzbrukumu, daļēji arī noveda pie vilšanās sajūtas, norāda "Economist". 2023. gada novembrī izdevumam dotajā Ukrainas spēku komandiera Valērija Zalužnija intervijā viņš atzina, ka kaujas laukā izveidojusies patvaļīga situācija. Lai gan sākumā tas izraisīja Zelenska niknu reakciju, tas arī deva viņam iespēju mainīt retoriku. Uzvarai nepieciešams mobilizēt ne tikai Rietumus, bet vispirms pašu Ukrainu.

"Mums ir jāņem vērā savi spēki," saka Zelenskis. Lai gan viņš joprojām ir pārliecināts, ka Amerika galu galā sniegs militāro palīdzību, Ukraina, pēc viņa teiktā, arī palielina savu ražošanu gadījumam, ja Rietumu piegādes izrādītos nepietiekamas. Lai to panāktu, viņš lūdz ASV valdību piešķirt Ukrainai ieroču ražošanas licences, sākot no artilērijas sistēmām un raķetēm un beidzot ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem.

Pēc Zelenska teiktā, "Ukrainas sabiedrības un visas pasaules mobilizācija", kas tik pamanāma kara sākumā, šodien nav atrodama. "Tas ir jāmaina," viņš saka.

"Mobilizācija nav tikai karavīri, kas dodas uz fronti. Runa ir par mums visiem. Tā ir visu spēku mobilizācija. Tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt mūsu valsti un atbrīvot mūsu zemi. Būsim godīgi, mēs esam pievērsušies iekšpolitikai," saka Zelenskis.

"Ja mēs turpināsim fokusēties uz iekšpolitiku, mums būs jānosaka vēlēšanas. Mainīt likumus, konstitūciju. Bet tad būs jāaizmirst par pretuzbrukumu un deokupāciju."

Zelenskis joprojām ir pārliecināts, ka Ukraina nevar atkāpties no sava plāna uzvarēt Krieviju. "Vissvarīgākā profesija ukrainim šodien ir būt Ukrainā..., bet mūsu Rietumu partneriem — būt kopā ar Ukrainu... Ja jums nav spēka, tad paejiet malā. Mēs neatkāpsimies" saka Ukrainas prezidents.