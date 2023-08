"Man vajag vairāk zelta!" Prigožina pēdējās dienas, kuras viņš pavadīja Āfrikā

Prigožina struktūras desmit Āfrikas valstīs darbojas vismaz kopš 2018. gada. Kontinentā ir izvietoti aptuveni pieci tūkstoši “Vagner” algotņu. Prigožina uzņēmumi apmaiņā pret piekļuvi dabas resursiem un to ieguves tiesībām Āfrikas līderiem sniedza drošības pakalpojumus, ieroču piegādes un politiskas konsultācijas.

Pēc Rietumu un Āfrikas amatpersonu domām, Prigožins galveno peļņu guva, eksportējot zeltu no Sudānas uz Krieviju, kā arī dimantus un kokmateriālus no Centrālāfrikas Republikas uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Ķīnu. Laikraksts “Financial Times” novērtēja Prigožina ienākumus no dabas resursu ieguves Āfrikā un Tuvajos Austrumos 250 miljonu dolāru apmērā.

Pēc jūnija algotņu "gājiena" uz Maskavu, Kremlis pavēlējis Prigožinam "aizbraukt" uz Baltkrieviju. Tur bija izvietotas dažas “Vagner” vienības, kas iepriekš karoja Ukrainā. Taču pats grupas vadītājs devās uz Āfriku, lai tur atjaunotu un nostiprinātu savu ietekmi. Prigožins Āfrikā ierakstīja savu pēdējo videoziņu, norādot, ka “Vagner” Krieviju padarīs "vēl lielāku un varenāku visos kontinentos un Āfriku vēl brīvāku".

Tajā pašā laikā, kā raksta “WSJ”, Kremlis sāka izveidot kontroli pār Prigožina plašo ietekmes tīklu, "kura ambīcijas ir pārsniegušas Vladimiram Putinam komfortablo līmeni". Krievijas Aizsardzības ministrija sāka sūtīt delegācijas uz Āfriku, lai informētu ārvalstu valdības, lai turpmāk tās sadarbotos tieši ar Krievijas valsti, nevis ar Prigožinu.

Tiek pieļauts, ka šo kontroli veica Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes ģenerālis Andrejs Averjanovs - viņa vienībā dien Aleksandrs Miškins un Anatolijs Čepiga – viņi arī pazīstami kā Aleksandrs Petrovs un Ruslans Boširovs, kuri tiek turēti aizdomās par Sergeja Skripaļa saindēšanu.

Kā ziņo “WSJ” avoti, 18. augustā Prigožina privātā lidmašīna nolaidās Centrālāfrikas republikas (CĀR) galvaspilsētā Bangi. “Vagner” vadītājs esot ticies ar prezidentu Fostēnu-Aršanžu Tuaderu, mēģinot pārliecināt viņu turpināt sadarbību. Prigožins norādījis, ka viņa neveiksmīgā sacelšanās Krievijā netraucēs viņam piesaistīt jaunus algotņus un investīcijas biznesa partneriem Centrālāfrikā.

Taču, kā norāda “WSJ” sarunu biedri, jūlija beigās Vladimirs Putins Krievijas un Āfrikas samita laikā Sanktpēterburgā, personīgi Touaderam norādījis, ka ir laiks distancēties no Prigožina.

“Vagner” vadītājs Vāgners mēģināja apmeklēt Krievijas un Āfrikas forumu Sanktpēterburgā, taču, acīmredzot, Āfrikas līderi viņu ignorēja. Andrejs Averjanovs pasākumus apmeklēja kopā ar Putinu.

19. augustā Bangi pie Prigožina no Sudānas Dārfūras provinces ieradās pieci paramilitārās grupas Ātrās reaģēšanas spēku komandieri, kas kopā ar krievu algotņiem cīnās pret Sudānas valdību. Militāristi atveda Prigožinam kastes ar zeltu kā samaksu par iepriekš piegādātajām zeme-gaiss raķetēm. Kā ziņo “WSJ” avoti, pēc kravas apskatīšanas Prigožins sacījis: "Man vajag vairāk zelta."

Pēc CĀR apmeklējuma Prigožins īsi apstājās Mali galvaspilsētā Bamako. Ko viņš tur darīja, nav zināms.

Tajā pašā dienā, 22. augustā, Lībiju apmeklēja Krievijas militārpersonu delegācija Krievijas aizsardzības ministra vietnieka Junusa Beka Jevkurova vadībā. Viņus uzaicināja Lībijas militārais līderis Halifa Haftars, kurš iepriekš bija maksājis Prigožinam par naftas urbumu nodrošināšanu valstī.

Prigožina sacelšanās bija radījusi Haftara iekšējā lokā satraukumu par “Vagner” klātbūtni Lībijā, “WSJ” norādīja drošības konsultāciju uzņēmuma “Libya Desk” rīkotājdirektors Mohameds Eliarhs, "Viņiem (Haftara iekšējam lokam – red.) šķita, ja viņi to dara Krievijā (“Vagner” dumpis jūnijā Krievijā-red.), viņi to varētu izdarīt Bengāzī."

Pēc sarunu biedra teiktā, tagad Lībijā parādīsies jauna krievu algotņu kompānija, kuru kontrolēs Krievijas izlūkdienesta darbinieki. Bet cīnītāji tajā paliks tie paši - no “Vagner”.

Kāda Lībijas drošības dienesta amatpersona “WSJ” sacīja, ka Krievija sūta signālu, ka partnerattiecības tagad tiks īstenotas abu armiju līmenī. Pēc viņa teiktā, Jevkurovs Haftaram sacījis sekojošo: “Putins man teica, ka Lībija mums ir ļoti svarīga. Šī ir pirmā “Vagner” valsts, kuru apmeklējam."