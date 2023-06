Okupanti apšauda Latvijas Radio žurnālisti, kura piedalās slīkstošo dzīvnieku glābšanā uzspridzinātās Kahovkas HES rajonā

Gandrīz nedēļu, kopš uzspridzināts Kahovkas hidroelektrostacijas dambis, ūdens līmenis Hersonā bija pamatīgi krities, taču joprojām bija vairākus metrus virs ierastā. Daļā Hersonas ielu bija iespējams pārvietoties tikai laivā.

Viens no daudzajiem, kas pēc dambja pārraušanas ieradās Hersonā, lai sniegtu palīdzību applūdušajās teritorijās palikušajiem dzīvniekiem, bija vācu brīvprātīgais Janeks Borgers. Latvijas Radio pievienojās Janekam braucienā pēc vairākiem suņiem, kas manīti uz kādas mājas jumta applūdušajā Hersonas salā "Korabeļ".

Pārvietoties ar laivu nākas uzmanīgi, lai izvairītos no sadursmes ar ūdenī peldošajiem priekšmetiem. Starp dažāda veida sadzīves lietām var būt arī mīnas. Hersonas apgabalā, Krievijas karaspēkam atkāpjoties, plašas teritorijās mīnētas.

Vēl kādu kilometru pa upi lejā, un izdevās tikt līdz salai, kur jābūt suņiem. "Šobrīd esam tikuši līdz galamērķim. Atrodamies uz jumta tādiem kā šķūnīšiem, pagrabiem, kur mēs pirmīt redzējām, ka bija vairāki mazi sunīši. Tur aizskrēja un paslēpās. Mērķis tagad ir viņus visus noķert," stāstīja Janeks.

Suņi, no cilvēkiem baidoties, slēpās kur kurais. Viens iegāzās ūdenī. Ar dzīvnieku ķeramo tīklu Janeks suni kā tādu līdaciņu izmakšķerēja no ūdens. Pārējiem suņiem klāt tikt neizdevās. Sākās apšaude. Lai arī izdevās patverties zem koka, Janeks no vienas šķembas guva vieglus nobrāzumus.

Janeks šo vietu Hersonas salā kopš 9. jūnija apmeklējis trīs reizes, bet šādu uzbrukumu pieredz pirmo reizi. Viņš ir neizpratnē, kādēļ šauj pa glābējiem. “Kāpēc viņi mērķē pa mums? Mēs neesam militārpersonas. Tāda ir tā Krievijas puse – viņi šauj uz civiliedzīvotājiem, tas ir tas, ko viņi dara!”

Janeka komanda Hersonā izglāba 14 dzīvniekus, vēl simtiem citu Hersonā un apkaimē izglābuši brīvprātīgie no organizācija "UAAnimals" un vienkārši apkaimes iedzīvotāji, kas vilkā ārā no ūdens slīkstošos dzīvniekus un deva viņiem patvērumu, vēsta "lsm.lv".

Kamēr vieni glāba, citi meklēja veidus, kā atbalstīt glābējus. Piemēram, skolēni no Kijivas saziedojuši 500 kilogramus dzīvnieku barības.

Visa sabiedrība saliedējās, lai atbalstītu grūtībās nonākušos.

Tikmēr vācietis Janeks, vaicāts, vai pārdzīvotais uzbrukums nav licis mainīt domas par turpmāko darbu, palīdzot kara postītās valsts dzīvniekiem, atbildēja – tas licis apzināties robežas, bet citādi tas neko nav mainījis.

"Pirmo reizi jūtu, ka manai dzīvei ir jēga," sacīja Janeks.