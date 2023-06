Vīnē norit ciniska, aizdomīga konference pret karu Ukrainā – starp “miera nesējiem” arī Ždanoka

Precīzi šādi pierakstītu citātu neatrast uz plakātiem, oficiāliem dokumentiem, vai medijos.

Šo domu – kā visnotaļ reālistisku skatījumu uz notiekošo, kuru varētu izdoties “iebarot” Rietumiem – Krievija iesēj, izmantojot tā saucamos “kabatas pacifistus” – cilvēkus, kuri ir gatavi pēc pavēles runāt par mieru tad, kad tas ir izdevīgi Putinam.

Tā ir nedaudz rafinētāka Krievijas maigās varas izpausme, ja salīdzina ar vulgārajiem konfrontējošajiem propagandas medijiem un to saturu.

“Lielvalstis un to pastāvīgie ķīviņi” ir viens no galvenajiem parazīt-diskursiem un tā ietvaros Vladimirs Putins tiek ielikts vienā maisā ar Džo Baidenu u.c. Rietumvalstu līderiem, it kā nosodot agresīvu ārpolitiku, bet vienlaikus arī iebīdot Kremļa ilggadējo vadoni vienā kompānijā ar civilizētās pasaules līderiem.

Viena šādas maigās varas izpausme bija Vīnē, Austrijā no 10. Līdz 11. jūnijam notikusi konference “Par mieru Ukrainā”.

NATO esot līdzatbildīga par karu

Būtiskas nianses par šo no pirmā acu uzmetiena šķietami adekvāto pasākumu (galu galā notiek ES valstī, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (OSCE) sekretariāta mājvietā), izcēluši aktīvisti no kopienas “Russia VS World”, kas apkopo Krievijas pastrādātos noziegumus.

Šīs “miera konferences” organizētāju vidū bija kādreizējie noziedzīgo Ukrainas separātistu “tautas republiku” karogu vicinātāji un ne tikai.

Taču interesants jau konferences uzsaukuma saturs. Tas perfekti sasaucas ar iepriekš rakstīto par vēstījumu, kuru Kremlis mēģina nodot Rietumiem.

Pirmais teikums skan šādi: “Mēs nosodām Krievijas nelegālo iebrukumu Ukrainā.”

Un tad ir otrais teikums: “Mēs pilnībā apzināmies, ka NATO ir līdzatbildīga par šo konfliktu, kas ir viens no daudziem starptautisko likumu pārkāpšanas piemēriem.”

Turpinājumā izskan aicinājums nolikt ieročus un sēsties pie sarunu galda. Veids, kā noformēts šis aicinājums, kā agresoru ieskicē gan Krieviju, gan arī Ukrainu.

Saprotams, ka šobrīd miera sarunas ir izdevīgas Kremlim, kuram šķobās pārliecība par uzsāktā kara labvēlīgu rezultātu, un ir nepieciešams iesaldēt konfliktu, cerot saglabāt līdz šim sagrābtās teritorijas un iegūto ietekmi.

Miera nesēju sarkanās nokrāsas

Vēl skaidrāku bildi par šo “miera konferenci” padara “Russia VS World” publicētā informācija par tās sponsoriem.

Viens no tiem ir ASV bāzēta feministu organizācija “Code Pink: Women for Peace”.

Publiski šī organizācija ir izpaudusies, iestājoties pret “ASV imperiālismu”. Šis nebūt nav vienīgais piemērs, kas uzskatāmi parāda “Code Pink” pakārtošanos Kremļa propagandai.

Organizācija iestājas pret karu Ukrainā, taču vienlaikus pauž, ka tas sācies NATO ekspansijas dēļ un Rietumu “agresīvās pieejas” rezultātā.

Organizācijas līdzdibinātāja Medea Benjamiņa ir laidusi klajā grāmatu, kurā vaino ASV un NATO kara izprovocēšanā, vienlaikus gan piebilstot, ka tas neattaisno Krievijas rīcību.

Organizācija ir paudusi atbalstu Krimas aneksijai un Maidana notikumus dēvējusi par ASV organizētu apvērsumu.

Starp konferencē iesaistītajiem ir arī Vācijā bāzētais “Rosa Luxenburg” fonds, kuras ideoloģija ir tuva Vācijas “Kreiso” partijai (“Die Linke”).

Šīs partijas pārstāvji ilglaicīgi pieslējās Kremļa vēstījumam par Donbasā notiekošo “pilsoņu karu” un bija kategoriski pret sankcijām, kuras uzliktas Krievijai.

Austrijas arodbiedrību federācija arī ir bijusi iesaistīta konferences realizēšanā. Tās līderis Volfgangs Kacians, būdams Austrijas parlamentārietis, ilglaicīgi virzīja idejas par valsts ciešāku draudzēšanos ar Krieviju, vēsta “Russia VS World”.

Kā pēdējā no konferences tapšanā iesaistītajiem minēta “Transform!Europe!” – eiroskeptiķu organizācija, kura dibināta vēl 2001. gadā.

Starp “pamiera sludinātājiem” arī Tatjana Ždanoka

No Briseles – kur “Latvijas krievu savienības” (LKS) politiķe Tatjana Ždanoka pārstāv Latviju Eiroparlamentā – līdz Vīnei nemaz nav tik tāls ceļš.

Tamdēļ nav nekāds pārsteigums, ka šo viltus miera konferenci ar savu klātbūtni pagodina arī bēdīgi slavenā prokremliskā aktīviste.

LKS publicētā video redzams, ka Ždanoka Vīnē ierodas ar savu palīgu – Jelgavas domnieku Andreju Pagoru un konferencē saka runu.

Tatjana Ždanoka konferencē uzstājās ar īsu runu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Ždanoka Eiroparlamentā vairākkārt ir iestājusies pret iniciatīvām, kuras virzītas ar domu palīdzēt Ukrainai un Latvijā jau izsenis pārstāv Krievijas intereses.

Andrejs Pagors savās izpausmēs, kā politikā, tā aktīvismā, rīkojas identiski. Pirms kāda laika Jauns.lv jau vēstīja par šī Jelgavas domnieka apsveikumiem Krievijas bruņoto spēku svinamajos datumos un Krievijas invāzijas sākumā pausto apgalvojumu, ka būtu labāk, ja Ukraina padotos.

Tāda, lūk, konference par mieru Ukrainā Eiropas Savienības sirdī.

Grūti gan prognozēt panākumus šādiem pasākumiem, kuru mērķis ir sludināt Krievijai izdevīgākus skatījumus uz ārpolitikas norisēm.

Tāpat kā šajā, arī citos līdzīgos gadījumos saskatīt, kas slēpjas aiz šādiem sarīkojumiem, nav īpaši grūti.

Diez vai Ždanokas un viņai līdzīgo kāpšana šādu pasākumu tribīnēs spēs efektīvi pārliecināt eiropiešus, kuriem lielākoties karš Ukrainā nav neviennozīmīgi sarežģīta miglu bilde, kā to vēlētos Krievija.