Francijā aviopasažierus grib pārsēdināt uz vilcieniem

Protams, obligāts nosacījums ir dzelzceļa satiksmes esamība un dienas laikā jānodrošina pietiekami daudz reisu, lai ceļotāji galamērķī varētu pavadīt vismaz astoņas stundas.

Transporta ministrs Klemāns Bons šo lēmumu nosaucis par “svarīgu soli un nozīmīgu simbolu siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanas politikā”. Eiropa patlaban cenšas likt akcentu uz dzelzceļu, mudinot lidmašīnu vietā izvēlēties vilcienus. Saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas aptauju, veiktu 2020. gadā, tuvo avioreisu aizliegumu atbalstīja vairāk nekā 60 procentu.

Beļģijas vicepremjers un mobilitātes ministrs Žoržs Žilkinē aicina visu Eiropas Savienību sekot Francijas piemēram un uzlabot dzelzceļa satiksmi. Aviācijas nozare gan šai iecerei ļoti pretojās, taču valdība noslieca savā pusē "Air France", sniedzot finansiālu atbalstu pandēmijas laikā.

Sākotnēji bija doma aizliegt lidojumus, ja ceļš ar vilcienu prasa mazāk nekā četras stundas, tomēr no šīs idejas valdība atteicās. Tādējādi jaunais likums attiecas uz tikai trim maršrutiem – no Parīzes Orlī lidostas uz Bordo, Nanti un Lionu. Turklāt šie avioreisi atcelti jau 2020. gadā, tā ka reāli nekādu izmaiņu nav.

Iesākumā bija plāns slēgt vēl piecus maršrutus no Parīzes Šarla de Golla lidostas – uz Bordo, Lionu, Nanti un Rennu, kā arī no Lionas uz Marseļu. Tomēr tie saglabāti, jo vilcienu saraksts neļauj ierasties gana agri un doties atpakaļ pietiekami vēlu, turklāt lidostas atrodas tālu no stacijām.

Kritiķi norāda, ka ieguvums klimata glābšanai būs ļoti niecīgs. Pētnieku grupa "Transport & Environment" apgalvo, ka runa ir tikai par 0,3% izmešu, ko rada no Francijas kontinentālās daļas izlidojušās lidmašīnas.

Līdzīgs aizliegums jau pastāv Austrijā, kur valdība pret pandēmijas laika finanšu atbalstu panāca, ka "Austria Airlines" atsakās no visiem reisiem, kur ceļš ar vilcienu aizņem mazāk par trim stundām. Ieviests arī 30 eiro nodoklis avioreisiem, īsākiem par 350 kilometru – reāli tas attiecas tikai uz lidojumu starp Vīni un Zalcburgu.

Vācija 2020. gadā par 75% palielināja nodokļus iekšzemes avioreisiem un arī lidojumiem Eiropas robežās. Beļģija noteikusi desmit eiro nodokli lidojumiem, kas no Briseles ir īsāki par 500 kilometru.

Uz Liepāju vairs nelido

Latvijā "airBaltic" kādu laiku piedāvāja lidojumus starp Rīgu un Liepāju, līdz 2020. gadā pandēmijas un zemā pieprasījuma dēļ tos atcēla. Formāli to atjaunošanas iespēja ir lidsabiedrības darba kārtībā, tostarp saistībā ar Liepājas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadā.

Ja par pamatu ņem Francijas piemēru, šos avioreisus nevarētu atcelt, jo brauciens ar vilcienu prasa nedaudz vairāk par trim stundām. Turklāt vilciens starp Rīgu un Vēju pilsētu kursē tikai divreiz nedēļā. Pārējā laikā gan ir pieejami autobusi.