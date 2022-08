Krievijas propagandisti salīdzina Ukrainu ar Taivānu

Negaidīti margināli Krievijas propagandas raidījumos izskanēja Igaunijas un Latvijas lēmumi neizsniegt ieceļošanas vīzas Krievijas pilsoņiem. Tradicionāli tas tika nodēvēts par nacistisku lēmumu, jo diskriminējot veselu tautu pēc etniskā principa. Tajā pašā laikā labi iezīmējās Krievijas ideoloģijas izolacionistiskās tendences attiecībā uz Rietumiem, jo Kremļa polittehnologi šo lēmumu pieminēja vien garāmejot, nicīgi nosakot, ka nevienam šādas vīzas arī nevajagot. Krievijas domes deputāts no valdošās partijas "Vienotā Krievija" Aleksejs Žuravļevs, runājot par Eiropas Savienību, pat sauca, ka Krievijai tā neesot vajadzīga un faktiski saišu saraušana ar Rietumiem Krievijai nākšot tikai par labu.

Zaharova klāsta par stundām garām "Doždj" darbinieku pratināšanām VDD

Latvijas vārds izskanēja arī svētdienas, 7.augusta, raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", kur Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova izplatīja nepatiesu informāciju, ka Latvijas Valsts drošības dienests esot piecas stundas pratinājis neatkarīgā Krievijas telekanāla "Doždj", kurš pārcēlies uz Latviju, žurnālistus, kuriem tikšanās noslēgumā bijis jāparaksta vienošanās par sadarbību. Savukārt raidījuma vadītājs Solovjovs ņirgājoties ieteica Latvijai Valsts drošības dienestu pārdēvēt par "Gestapo".

Zaharova pat ciniski apgalvoja, ka Krievijā neesot iedomājama situācija, ka drošības dienesti pratinātu žurnālistus un liktu sadarboties, noklusējot, ka šajā valstī visiem medijiem ar ārvalstu kapitālu ir jāreģistrējas kā ārvalstu aģentiem, kā arī nepieminot gadījumus, kad Kremlim netīkamas profesionālās darbības dēļ žurnālisti pakļauti vajāšanām un pat vardarbībai. Piemēram, daudzas krimināllietas, kas Krievijā ierosinātas pret neatkarīgajiem žurnālistiem. Zaharovas izsmejošo patosu nesašķobīja arī tādi fakti kā, piemēram, neatkarīgās raidstacijas "Eho Moskvi" un citu mediju slēgšana.

"Doždj" galvenais redaktors Tihons Dzjadko, atbildot uz Zaharovas teikto, norādījis, ka telekanāla žurnālistiem nav bijušas nekādas sarunas ar mūsu valsts drošības dienestiem un Krievijas izplatītās baumas par sadarbību ir nepatiesība, kas pausta, lai diskreditētu telekanālu un padarītu to par neuzticamu.

Taivāna Ķīnai esot tas pats, kas Ukraina Krievijai

Vairākas dienas pēc kārtas tādi Krievijas propagandas raidījumi kā "60 minūtes" un "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" bija veltīti tikai ASV kongresa Pārstāvju palātas spīkeres Pelosi vizītei Taivānā, kuru krievu ideologi nodēvēja par provokāciju un ASV visatļautības demonstrāciju. Raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgeņijs Popovs uzsvēra, ka no Pelosi vizītes vislielākā ieguvēja ir Krievija, jo šīs valsts iedzīvotāji tagad paši var pārliecināties, ka ASV pārkāpj Ķīnas suverenitāti un neievēro valsts teritoriālās nedalāmības principu. Tas gan patiesībai neatbilst, jo minētās vizītes kontekstā Baltais nams ir atkārtoti uzsvēris, ka turas pie "vienas Ķīnas" principa un atzīst, ka Taivāna ir Ķīnas sastāvdaļa. Tajā pašā laikā ASV ir nemainīga pārliecība par demokrātijas aizstāvību Taivānā un to, ka Ķīna nedrīkst militāri iebrukt Taivānā.

Tikmēr Krievijas propagandisti ciniski norāda, ka Ķīnai Taivāna ir tas pats, kas Krievijai Ukraina, tādējādi noliedzot Ukrainas valstiskumu un suverenitāti. Pēc Kremļa ideologu domām, Pelosi vizīte Ukrainā ir kārtējais apliecinājums tam, ka ASV pārkāpj citu valstu suverenitāti un kalpo par papildu pierādījumu tam, ka notiekošajā karā aiz Ukrainas stāv ASV, kas pieņem visus stratēģiskos lēmumus.

Krievijas propagandistu pārspīlēti lielā uzmanība, kas pievērsta Pelosi vizītei Taivānā, liecina, cik svarīgi Krievijai ir sevi pozicionēt kā Ķīnas atbalstītāju. Jāatgādina, ka kopš 24.februāra Krievija nesekmīgi mēģinājusi panākt atklātu Ķīnas nostāšanos tās pusē un cerējusi uz palīdzību ieroču piegādē. Pašreizējā saspīlētā situācija starp ASV un Ķīnu neapšaubāmi nāk par labu Krievijai, kas cer ar saviem Ķīnu atbalstošajiem propagandas vēstījumiem iegūt šīs lielvalsts atbalstu un tehnoloģisko palīdzību, bez kuras nevar iztikt Krievijas militārā rūpniecība.

Solovjovs pat atklāti norādīja, ka Ķīnai nav jābaidās no ASV militārā pārspēka, jo tai iespējama militāra konflikta gadījumā palīdzēšot Krievija ar saviem kodolieročiem. Tāpat dažāda kalibra polittehnologi uzskata par vēlamu Ķīnas un Krievijas militāru sadarbību pretstāvē "kolektīvajiem Rietumiem".

Gāzes turbīna kā Krievijas ierocis

Līdztekus Pelosi vizītei Taivānā Krievijas propagandas raidījumos plaši tika atspoguļota epopeja ap gāzes cauruļvada "Nord Stream" turbīnu, kuru Vācija it kā negrib atdot Krievijai, un "Gazprom" neesot iespējams saņemt nepieciešamo dokumentāciju.

Tajā pašā laikā, kā vēsta BBC, Vācijas kanclers Olafs Šolcs, kurš 3.augustā apmeklēja "Siemens" rūpnīcu, kur turbīna atrodas, uzsvēra, ka to jebkurā laikā var transportēt uz Krieviju, bet problēmu rada apstāklis, ka šī valsts nevēlas turbīnu pieņemt atpakaļ. "Ir skaidrs, ka nekas, vispār nekas, nestāv ceļā šīs turbīnas tālākai transportēšanai un uzstādīšanai Krievijā. To var transportēt un izmantot jebkurā laikā. Gāzes piegādes samazināšanai nav nekādu tehnisku iemeslu," teica Šolcs.

Tikmēr Krievija melīgi apgalvo, ka nevar pieņemt atpakaļ turbīnu sankciju un it kā pazudušās dokumentācijas dēļ. Faktiski Krievija nevēlas pieņemt turbīnu, lai nebūtu jāatjauno gāzes piegāde rietumiem pa "Nord Stream" cauruļvadu pilnā apjomā. Vienlaikus gāzes nepietiekamība ir būtisks Krievijas ideoloģiskās un ekonomiskās cīņas ierocis. Tas labi redzams arī propagandas vēstījumos, kur tiek uzsvērts, ka Rietumi ziemā vēl lūgšoties Krieviju, lai tā palīdz ar energoresursiem. Kremlis atkārtoti uzsvēris, ka turbīna tiks iedarbināta ar pilnu jaudu tikai tad, kad tiks noņemtas visas ar energoresursu piegādi saistītās sankcijas.

Kamēr prezidents Vladimirs Putins samazina dabasgāzes plūsmas Ukrainas sabiedrotajiem Eiropā, Kijiva ir apsūdzējusi Maskavu, ka tā pastiprina kritiskās infrastruktūras iznīcināšanu, kas nodrošina siltumu, ūdeni un elektrību miljoniem māju, uzņēmumu un rūpnīcu, augusta sākumā rakstīja "The New York Times". "Visas pilsētas gatavojas smagai ziemai," laikrakstam sacījis Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs. "Krievija ir atslēgusi gāzi mūsu kaimiņiem, un viņi mēģina izdarīt spiedienu arī uz mums. Mūsu mērķis ir izdzīvot. Mums jābūt gataviem."

Intervijā laikrakstam Ukrainas kopienu un teritoriju attīstības ministrs Oleksijs Černišovs norādījis: "Mēs saprotam, ka krievi var turpināt mērķēt uz kritisko enerģētikas infrastruktūru pirms ziemas un ziemas laikā. Viņi ir nojaukuši centrālās apkures stacijas lielajās pilsētās, un fiziski postījumi joprojām notiek visā valstī."

Turpina safabricēt apsūdzības pret Ukrainu

Krievijas propagandisti, īpaši Solovjovs un Popovs, pagājušajā nedēļā aktīvi pievērsās sērošanai par "nacistu" it kā veikto apšaudi Ukrainas prokrieviskās separātistes, Doneckas tautas milicijas pulkvedes un raķešu artilērijas divīzijas komandieres Olgas Kačuras bēru laikā.

Kā netiešs pierādījums vai pamatojums šādiem apgalvojumiem tika izmantots arī skandalozais starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas "Amnesty International" ziņojums, kurā bija apgalvots, ka centienos atvairīt Krievijas uzbrukumus Ukraina pakļaujot briesmām civiliedzīvotājus. Tomēr Krievijas propaganda "Amnesty International" ziņojuma tēmu pārāk plaši neizvērsa, koncentrējot uzmanību uz citiem jautājumiem vai notikumiem.

Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska administrācija jau ir paziņojusi, ka Ukraina nekādus uzbrukumus nav veikusi. "Pa Donecku sit tikai paši krievi vai neatzīto kriminālo republiku tautas kaujinieku korpusi. Tāpēc mums nav jēgas veikt nekādus triecienus ne pa kādiem pasākumiem Doneckā. Visi šie sprādzieni tikai parāda, ko domā Krievijas spēki: paskatieties, kādi zvēri ir otrā pusē, mobilizēsimies intensīvāk un turpināsim ukraiņu slepkavošanu," norādījis Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks.

Jānorāda, ka arī starptautiskas organizācijas un domnīcas, kas dokumentē un analizē kara gaitu, piemēram, "Bellingcat", neziņo, ka Ukrainas puse būtu apšaudījusi miermīlīgu bēru ceremoniju. Tāpat nav apstiprinājumu Solovjova un Popova teiktajam, ka ukraiņu kaujinieki, kas Krievijas TV konsekventi tiek dēvēti tikai par nacistiem, būtu veikuši uzbrukumus dzīvojamiem rajoniem Doneckā.

Savukārt attiecībā uz propagandistu dižošanos ar panākumiem kaujas laukā ASV domnīca "Institut for the Study of War (ISW)" raksta, ka Krievijas spēki 7.augustā nesekmīgi mēģināja virzīties uz priekšu uz austrumiem no Mikolajivas pilsētas, taču nekādus teritoriālus ieguvumus tiem neizdevās gūt. Jāpiebilst, ka jautājumā par Ukrainas kaujas laukā notiekošā atspoguļošanu medijos ar klaji fašistiskiem izteicieniem izcēlās Krievijas domes deputāts Žuravļevs, kurš par viņu kaitinošu vācu kara korespondentu izteicās, ka pats pašrocīgi būtu gatavs viņu nogalināt.

Solovjovs savos raidījumos atkārtoti uzsver, ka jau septembrī Krievijas okupētie Ukrainas apgabali "de facto" atradīsies Krievijas teritorijā, jo tās iedzīvotāji teju vienbalsīgi par to nobalsošot referendumā. Tikmēr ISW norāda, ka Kremlis var noteikt dažādus balsošanas veidus dažādās okupētajās vietās atkarībā no vietējā atbalsta, partizānu uzbrukumu riska un birokrātiskās kapacitātes. Piemēram, Luhanskas apgabala civilmilitārās pārvaldes ukraiņu vadītājs Serhijs Haidajs 7.augustā ziņoja, ka Krievijas okupācijas varas iestādes Luhanskas apgabalā ir noteikušas vietas, kur klātienē rīkot fiktīvus referendumus par aneksiju, to sasaistot ar humānās palīdzības, tostarp pārtikas, ūdens un celtniecības materiālu piegādi. Haidajs sacījis, ka šī prakse ir līdzvērtīga šantāžai: mēs palīdzēsim jums apmierināt jūsu pamatvajadzības, kamēr jūs dodaties uz "referendumu".