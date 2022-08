Krievu propaganda mudina NATO pasludināt par teroristisku organizāciju

Propagandists Solovjovs pat norāda, ka Krievijai kopā ar Ķīnu jāveido savs kara noziegumu tribunāls "kolektīvo Rietumu" pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Solovjova ieskatā tieši šādam tribunālam jāpasludina NATO par teroristisku organizāciju.

Savukārt atvaļināts Krievijas armijas ģenerālis un Krievijas domes deputāts no valdošās partijas "Vienotā Krievija" Aleksandrs Gureļevs raidījumā "60 minūtes" atklāti pauda, ka Krievijai jādod militāri triecieni pa NATO valstīm, sākot jau ar Vāciju, jo esot nepieļaujami, ka šī valsts piegādā ieročus Ukrainas neonacistiem. Uz raidījuma vadītāja jautājumu, vai tā ir Gureļeva kā deputāta vai izbijuša ģenerāļa pozīcija, Gureļevs norādīja, ka tā esot viņa pilsoniskā nostāja.

Ciniski manipulē ar karagūstekņu nogalināšanu

Jaunu elpu Krievijas propagandai, protams, deva notikusī Ukrainas karagūstekņu nogalināšana Oleņivkas ciemā Doneckas apgabalā. Krievijas atbalstītie separātisti tur nogādājuši gūstā saņemtos Ukrainas karavīrus, arī pulka "Azov" pārstāvjus, kas aizstāvēja Mariupoles pilsētu. Ukrainas varasiestādes ziņo, ka saskaņā ar to rīcībā esošo informāciju uzbrukumā nogalināti ap 40 cilvēku, 130 ir ievainoti.

Ukrainas izlūkdienestu pārstāvji vēsta, ka apšaude veikta no Krievijas puses. Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs, atsaucoties uz vietējo iedzīvotāju sniegto informāciju, ziņo, ka kolonija apšaudīta ar "Grad" raķešu sistēmām no Krievijas spēku kontrolētās puses. Krievija saskaņā ar Ukrainas teikto nogalinājusi karagūstekņus, lai slēptu nežēlīgas spīdzināšanas pēdas, kā arī, lai atriebtos "Azov" kaujiniekiem.

Tikmēr Krievijas propagandisti nenogurstoši vēsta, ka karagūstekņus esot nogalinājusi Ukrainas izšauta HIMARS raķete. Ukraina esot nogalinājusi savus karavīrus tādēļ, ka tie sākuši sadarboties ar Krieviju un snieguši liecības par ukraiņu it kā pastrādātajiem kara noziegumiem. Tas esot brīdinājums ukraiņu karavīriem, lai neiedomājas padoties gūstā un sadarboties ar Krieviju.

Agresorvalsts pagaidām nav spējusi sniegt nevienu pierādījumu savai versijai. Vēl vairāk - lai arī Krievija savos oficiālajos paziņojumos aicina Starptautisko Sarkano Krustu apmeklēt notikuma vietu, tomēr, kā vēsta starptautiskā organizācija, Kremlis vēl līdz šim brīdim nav atbildējis uz lūgumu piekļūt Oleņivkas cietumam, tādējādi kavējot starptautiskās izmeklēšanas centienus. "Pagaidām mēs neesam saņēmuši oficiālu apstiprinājumu, kas mums dotu piekļuvi notikuma vietai vai uzbrukuma skartajiem karagūstekņiem, un līdz šim mūsu materiālās palīdzības piedāvājums nav pieņemts," teikts Starptautiskā Sarkanā Krusta paziņojumā.

Savukārt ASV bāzētā kara pētījumu domnīca "Institut for the Study of War" savā 31.jūlija tvītā norāda, ka pašlaik nespēj apstiprināt incidenta raksturu vai cēloni, tomēr joprojām vislielākā ticamība ir tam, ka vainīgi bija Krievijas bruņotie spēki.

Runājot par pastrādāto noziegumu pret Ukrainas karagūstekņiem, kas uzskatāms par masu slepkavību, plašu ievērību guvis Krievijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē tvīts, kurā teikts, ka "Azov" kaujinieki ir pelnījuši nāvi, kurai jābūt kaunpilnai un pazemojošai, proti, nevis nošaujot, bet pakarot. Jāņem vērā, ka šā tvīta autors ir oficiāls Krievijas valsts pārstāvis - vēstniecība. Ietekmīgās kara noziegumus izmeklējošās domnīcas "Bellingcat" vadošais pētnieciskais žurnālists Hristo Grozevs šajā kontekstā norāda uz Krievijas sabiedriskā darbinieka Oļega Molčanova ierakstu sociālajos tīklos: "Pirms 85 gadiem šajā dienā, 1937.gada 30.jūlijā, PSRS NKVD ārkārtas "troikas" saņēma tiesības izpildīt nāves spriedumus tautas ienaidniekiem. Tika pieņemts ļoti pareizs, svarīgs un vajadzīgs lēmums, kura šobrīd tik ļoti pietrūkst! Ienaidnieki ir jāiznīcina kā utis ierakumos."

Tikmēr propagandas raidījumā "60 minūtes" jau pieminētais bijušais ģenerālis un domes deputāts Gureļevs pauda, ka aiz šā uzbrukuma pilnīgi noteikti stāv NATO, kas devusi pavēli veikt raķešu triecienu, lai slēptu "kolektīvo Rietumu" pastrādātos kara noziegumus Ukrainā. Jānorāda, ka "Bellingcat" ir savākusi neskaitāmus pierādījumus Krievijas veiktajiem kara noziegumiem Ukrainā, taču nav nekādu apstiprinājumu, ka tādus būtu pastrādājusi Ukraina.

Propagandistu melus barojot izmisums

Krievijas propagandas raidījumos "60 minūtes" un "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", kā arī ziņu raidījumos "Vesti" aizvien pieaugošā intensitātē Krievijas kara korespondenti ziņo par ukraiņu "neonacistu" veiktajām Doneckas apšaudēm, kas vērstas pret dzīvojamiem rajoniem, nogalinot civiliedzīvotājus, tam pretnostatot it kā veiksmīgos Krievijas triecienus, iznīcinot Ukrainas militāro infrastruktūru. Solovjovs un citi apgalvo, ka Ukrainas armijai pavisam drīz iestāsies krahs un kolapss.

Šādiem apgalvojumiem gan nav nekādu pierādījumu. Kā norādījis amerikāņu vēsturnieks un stratēģisko studiju profesors Sentendrūsas Universitātē Skotijā Filips O.Braiens, galvenās pārmaiņas Donbasā kopš jūlija sākuma ir nepārtrauktā krievu nespēja radīt tādu spēcīgu artilērijas uguni, kas ļāva viņiem progresēt pirms tam. Pagājušajā nedēļā krievu artilērijas uzbrukumu kapacitāte Donbasā bija ļoti zema.

Savukārt Lielbritānijas ārējā izlūkdienesta MI6 vadītājs Ričards Mūrs pagājušās nedēļas nogalē tvītoja, ka Krievijas karaspēkam Ukrainā spēki iet uz beigām. Šādi viņš komentēja Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas video par kļūdām, ko Krievija pieļāvusi, gatavojoties karam un tā gaitā.

"Kremlis krīt izmisumā. Krievija zaudējusi desmitus tūkstošu karavīru un izmanto padomju laika ieročus. Viņu novecojušās raķetes nogalina un ievaino nevainīgus ukraiņus. Krievija šajā netaisnajā karā neuzvarēs. Apvienotā Karaliste turpina būt kopā ar Ukrainu," tviterī pie video norāda Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

"Pigu jums, nevis gāzi"

Līdztekus Ukrainas kara notikumu atspoguļošanai Krievijas propagandisti turpina ASV un rietumvalstu, īpaši Vācijas, diskreditāciju. Solovjovs un citi propagandisti par vienu no galvenajām aizvadītās nedēļas tēmām izvirzīja gāzes vada "Nord Stream" samazināto darbības apjomu. Jāatgādina, ka gāzesvads darbojas tikai ar 40% jaudu.

Krievija uzsver, ka tā pilda visas savas saistības un problēmas, esot Vācijas pusē, kas neesot Krievijai nodevusi apkopei turbīnu, kas bija remontā "Siemens" rūpnīcā Kanādā, turklāt arī pārējām turbīnām esot jāveic tehniskā apkope. Krievija uzsver, ka gāzes apjomu samazināšanu radījušas pret Krieviju noteiktās sankcijas, ar kurām Rietumi esot paši sev "iešāvuši kājā".

Raidkorporācija BBC pagājušajā nedēļā gan vēstīja, ka "Gazprom" teiktajam, ka tas pārtrauc gāzes piegādes, jo apkopes dēļ ir jāslēdz viena no turbīnām, Eiropā reti kurš tic. Vācijas valdība paziņojusi, ka "Gazprom" piegādes ierobežošanai nav tehnisku iemeslu, bet Eiropas Savienības enerģētikas politikas vadītāja Kadri Simsone šo soli raksturoja kā "politiski motivētu". Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis notiekošo nosauca par "atklātu gāzes karu, ko Krievija izvērš pret vienoto Eiropu". Krievija arvien vairāk izmanto gāzi kā politisku ieroci, norādījusi Enerģētikas institūta līdzstrādniece Keita Doriana, uzsverot, ka Krievija tādējādi mēģina parādīt, ka tā joprojām ir enerģētikas lielvalsts un var atriebties par sankcijām, ko tai ir noteikusi Eiropa.

Krievijas valstij piederošais enerģētikas gigants "Gazprom" pagājušajā nedēļā pēc 10 dienu apkopes pārtraukuma atsāka gāzes plūsmu caur "Nord Stream 1", taču tikai ar 40% no cauruļvada jaudas. Krievija paziņoja, ka ir spiesta samazināt jaudu, jo aizkavējās turbīnas atgriešana, kas tika nosūtīta uz Kanādu apkopei. "Gazprom" 25.jūlija beigās paziņoja, ka turpinās ierobežot gāzes plūsmas par vēl 50% no 27.jūlija līdz 33 miljoniem kubikmetru dienā, jo pēc nozares uzrauga norādījumiem bija jāpārtrauc gāzes turbīnas darbība kompresoru stacijā.

Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs 26.jūlijā paziņoja, ka sankcijas pret Krieviju par tās neizprovocēto iebrukumu Ukrainā ir apgrūtinājušas darbu pie "Nord Stream 1", kas ir galvenā gāzes piegādes artērija Eiropas Savienībai. Savukārt Vācijas enerģētikas regulators 25.jūlijā atkārtoti pauda Berlīnes nostāju, ka samazinājumi nav nepieciešami tehnisku problēmu dēļ.

Ukrainas prezidents Zelenskis 25.jūlijā mudināja Eiropu atriebties Krievijas "gāzes karam", pastiprinot sankcijas pret Maskavu. "Šodien mēs dzirdējām jaunus gāzes draudus Eiropai," Zelenskis sacīja savā vakara video uzrunā 25.jūlijā. "Šis ir atklāts gāzes karš, ko Krievija izvērš pret vienotu Eiropu."

To, ka Krievija gāzes piegādes izmanto kā politiskās ietekmēšanas ieroci, visai spilgti nodemonstrēja Solovjovs, kurš pretēji oficiālajai nostājai, ka "Gazprom" pilda visas savas līgumsaistības, bet to izpildei pilnā mērā traucē paši Rietumi, runājot par Vāciju, paziņoja: "Pigu jums, nevis gāzi."

Propagandistu apmelojošie uzbrukumi visvairāk vērsti pret ASV un Vāciju, kurai tiek atgādināta nacistiskā pagātne un tiek pārmests, ka tā arī šodien turpina atbalstīt "nacistus". Līdz ar to tieši vācieši, kuru ekonomikā milzīgu lomu ieņem rūpniecība, kas izmanto dabasgāzi, kļuvuši par Kremļa propagandas ņirdzīgo vēstījumu mērķi. Tiek prognozēts Vācijas ekonomikas sabrukums, kam gan nav nekāda racionāla pamatojuma.