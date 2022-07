Krievijas propagandisti baida ar ekonomiskiem kodoltriecieniem

Aizvadītajā nedēļā Krievijas propagandistu galvenie vēstījumi, kā ierasts, saturēja dezinformāciju par panākumiem karā Ukrainā un klajus melus par Ukrainas armijas it kā īstenotām apdzīvoto vietu un civiliedzīvotāju apšaudēm, tādējādi piedēvējot savus noziegumus Ukrainai.

Pieauga biedēšana ekonomiski iznīcināt rietumus, pārtraucot jebkādu preču, tostarp energoresursu, piegādi. Tāpat neiztrūkstoši bija centieni diskreditēt rietumvalstis, izplatot izdomātus stāstus par "sapuvušajām" rietumu vērtībām. Propagandisti kā mēķi izvēlas valstis, kas ar ieročiem atbalsta Ukrainu, tādēļ visvairāk uzsveras tiek likts uz ASV, Lielbritāniju un arī Vāciju. Īpaši Krieviju ir aizkaitinājusi Eiropas Savienības lielākā ekonomika Vācija. Atsaucoties uz, piemēram, bulvārpreses izdevumiem, kas nebūt nav faktoloģiski precīzi, tiek atražoti TV sižeti par vāciešu gaidāmajām grūtībām, ko radīšot Krievijas gāzes deficīts. Tāpat nemitīgi propaganda savus uzbrukumus vērš pret Vācijas kancleru Olafu Šolcu, viņu iztēlojot kā neveiksmīgu politiķi.

Ārkārtīgi lielu vērību Krievijas propagandas kanālu ziņu raidījumi un sarunu šovi pievērsa ASV prezidenta Džo Baidena vizītei Tuvajos Austrumos, apgalvojot, ka tā bijusi neveiksmīga. Tikmēr gaidāmā Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Teherānā, pēc propagandistu vēstītā, apvienošot musulmaņu pasauli.

Par to, ka patiesībā Krievijai karā neveicas un Ukrainas rīcībā nonākušās reaktīvo zalvju uguns sistēmu "HIMARS" raķetes agresorvalstij nodarījušas lielus zaudējumus, liecina paaugstinātā temperatūra un nokaitētā gaisotne propagandistu Olgas Skabejevas un Vladimira Solovjova, kā arī Dmitrija Kiseļova raidījumos, kur aizvien biežāk izskan frāzes, ka uzvara karā Ukrainā ir Krievijas "būt vai nebūt" jautājums un no tā atkarīga Krievijas kā valsts pastāvēšana.

Krievijas terorisms

Laikā, kad visa civilizētā pasaule sēro par bojāgājušajiem 14.jūlijā Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas pilsētai Vinnicai, kārtējo reizi apšaudot un sagraujot civilās infrastruktūras objektus, agresorvalsts propagandisti ciniski melo, ka trieciens dots vienīgi pa virsnieku namu, kur esot pulcējušies ukraiņu militāristi kopā ar rietumniekiem, lai apspriestu ieroču piegādes. Propagandas vēstījumos ne ar vārdu netiek pieminēti nogalinātie bērni un civiliedzīvotāji, kā arī sagrautās civilās ēkas, ieskaitot diagnostikas klīniku.

Tradicionāli propagandisti vēsta, cik laimīgi ir okupēto teritoriju iedzīvotāji par "atbrīvošanu" un kā dzīve tajās atgriežoties normālās sliedēs. Ne vārda netiek minēts par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) paustajām bažām par situāciju filtrācijas centros, ko Krievija izveidojusi Ukrainā cilvēku aizturēšanai. EDSO publiskotajā 115 lappušu garajā ziņojumā minēts, ka šādos centros cilvēki tiek pakļauti skarbām nopratināšanām un pazemojošām pārmeklēšanām.

Pazīstamā Krievijas opozīcijas žurnāliste Jūlija Latiņina uzsver, ka Vinnica ir Putina atbilde "HIMARS" triecieniem pa Krievijas munīcijas noliktavām. Tas ir sava veida Krievijas ultimāts: ja jūs iznīcināsiet mūsu noliktavas, mēs nogalināsim jūsu bērnus. Žurnāliste norāda, ka Krievija pārņem teroristiskās organizācijas "Hamas" metodes un notiek Krievijas "hamasizācija".

Krievijas propagandisti izmanto sen zināmu taktiku piedēvēt savus noziegumus citiem. Noklusējot noziegumu Vinnicā, Skabejeva un Solovjovs melīgi sēro par it kā nogalinātiem civiliedzīvotājiem Ukrainas pilsētā Nova Kahovkā, kas atrodas valsts dienvidos Hersonas apgabalā. Patiesībā, saskaņā ar Ukrainas ziņoto un rietumu izlūkdienestu informāciju, triecienā Nova Kahovkai ir iznīcināta Krievijas munīcijas noliktava, nogalinot 52 Krievijas karavīrus. Propagandisti noklusē par trāpījumu ieroču glabātuvei, maldīgi apgalvojot, ka tur glabājušies minerālmēsli. Tāpat apstiprinājumu nav guvuši Skabejevas un Solovjova izplatītie apgalvojumi, ka triecienā pilsētai nogalināti vairāki bērni. Propagandisti Krievijas iedzīvotājiem cenšas radīt priekšstatu par Ukrainu kā teroristisku valsti, kas nogalina pati savus iedzīvotājus. Ne velti Solovjovs Nova Kahovkas kontekstā atkārtoja melus par Buču, apgalvojot, ka tur dokumentētās zvērības esot pastrādājuši paši ukraiņi.

To, ka ASV piegādātās "HIMARS" raķetes Krievijas loģistikas infrastruktūrai nodarījušas smagus zaudējumus, liecina ziņu raidījumu sižeti, kuros armijnieki cenšas šos ieročus diskreditēt, apgalvojot, ka tie esot visai neefektīvi un nevar sacensties ar Krievijas "Iskander" raķetēm. Zīmīgi, ka par "HIMARS" iznīcinātajiem militārajiem objektiem Krievijas propagandisti neziņo, vien piemin, ka izdevies vienu raķeti notriekt. Patiesībā, kā vēsta izdevums "The Moscow Times", atsaucoties uz bijušo Ukrainas austrumos karojošo prokremlisko bruņoto vienību komandieri un Krievijas specdienestu darbinieku Igoru Girkinu, pēdējās nedēļas laikā "HIMARS" raķetes trāpīja vairāk nekā 10 lielām artilērijas un citas munīcijas, kā arī naftas noliktavām, aptuveni 10 komandcentriem un tikpat daudz karaspēka pulcēšanās punktiem. Ziņojumapmaiņas lietotnē "Telegram" Girkins raksta, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma izrādījušās neefektīvas pret masveida "HIMARS" raķešu triecieniem. Arī Luhanskas gubernators Serhijs Haidajs norādījis, ka okupanti, redzot, kā strādā "HIMARS", ir tuvu panikai. Tajā pašā laikā propagandisti bez jebkādiem pierādījumiem apgalvo, ka kaujas laukā iniciatīva pilnībā ir Krievijas rokās, kas sekmīgi īstenojot savus mērķus. Patiesībā šādi apgalvojumi ir tālu no patiesības. Uz "HIMARS" nodarīto zaudējumu fona komisks izskatās Krievijas TV kanāla "РТР Планета" ("RTR Planēta") ziņu raidījuma "Вести" (Vesti) plašais sižets, kurā okupanti lielās ar vienu iegūtu trofeju - ASV ražojuma haubici. Tāpat Krievijas propagandisti nenogurstoši turpina izplatīt melus par to, ka Ukrainā it kā zogot un pārdodot sabiedroto piegādātos ieročus.

Tikmēr Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu devis rīkojumu okupācijas spēku vienībām Ukrainā pastiprināt ofensīvu visos virzienos, lai "novērstu Kijivas režīma iespējas dot masīvus raķešu un artilērijas triecienus (..) Donbasā un citos reģionos".

Pagrieziens uz teokrātisku valsti

Propagandistu izmisīgos centienus Krievijas iedzīvotājiem radīt greizo spoguļu karaļvalsti ilustrē Skabejevas izvēle uz savu raidījumu uzaicināt Čečenijas prezidenta Ramzana Kadirova padomnieku, Čečenijas speciālās vienības "Ahmat" komandieri Apti Alaudinovu, kura runa bija ieturēta islāma fundamentālistu labākajās tradīcijās. Viņa teiktais, atsaucoties uz Korānu un Bībeli, piestāvētu kādai teokrātiskai valstij, piemēram, Irānai. Lai arī Krievijā notiekošo Ukrainā nedrīkst saukt par karu, bet tikai par specoperāciju, tas netraucēja Alaudinovam runāt par svēto karu, kuram viņš esot gatavojies visu savu dzīvi. Bez mazākā mulsuma propagandisti uzklausīja Alaudinova pārdomas, ka Krievija ir Jēzus Kristus armija, kas karo Dieva pusē pret sātaniskajiem rietumiem. Alaudinovs atkārtoti apliecināja gatavību doties uzbrukumā līdz pat Varšavai.

Par Krievijas vēlmi tuvināties islāma pasaulei, kas pašlaik varētu būt teju vienīgie agresorvalsts sabiedroti, liecina ziņu raidījumos un sarunu šovos izskanējušie vēstījumi par Putina gaidāmo vizīti Teherānā. Propagandisti pat pasludinājuši Putinu par musulmaņu pasaules konsolidētāju.

Baida rietumus ar ekonomikas sabrukumu

Krievijas TV kanālos viens no galvenajiem tematiem līdztekus karam Ukrainā ir dezinformācija par gaidāmo ekonomisko sabrukumu rietumu pasaulē. Piemēram, Krievijas domes deputāts no valdošās partijas "Vienotā Krievija" Aleksejs Žuravļevs pamācīja, ka pretiniekiem jādod ekonomisks un finansiāls kodoltrieciens, nepārdodot nekādas preces, ieskaitot energoresursus. Histēriskos toņos tiek runāts par Krievijas valūtas rezervēm, kas glabājas ārzemēs un ir iesaldētas, lai nebūtu iespējams tās izmantot kara finansēšanā, - propagandisti sūkstās, ka ASV ir Krievijai nozagusi 313 miljardus dolāru. Minētais Žuravļevs maldinoši solīja, ka, Krievijai atsakoties ekonomiski sadarboties ar rietumiem un nepārdodot savus energoresursus, iesaldētā nauda tikšot atdota.

Krievijas propagandisti pievērsušies arī tematam par Kanādā remontēto gāzes cauruļvada "Nord Stream" turbīnu. Viņi aicināja turbīnu "remontēt" pēc iespējas ilgāk, lai Vācija ziemā nesaņemtu gāzi. Propagandisti gan vispār nerunā par nepatīkamo ekonomisko situāciju pašu mājās, vien nemitīgi biedē ar gaidāmo grūto ziemu rietumos, kur visi salšot un mazgāšoties reizi nedēļā. Tāpat tiek apgalvots, ka dolārs strauji zaudējot savu vērtību un cilvēki cenšoties no šīs valūtas atbrīvoties. Krievijas iedzīvotājiem tiek stāstīts par "hiperinflāciju" ASV, kas ir vien 9%, noklusējot, ka pašu mājās gada inflācija varētu sasniegt vismaz 17%.

Tikmēr ekonomists Aleksandrs Milovs norāda, ka par Krievijas ekonomikas bēdīgo stāvokli, kuru noklusē propagandisti, liecina tas, ka Krievijas statistikas pārvalde kopš aprīļa vairākas statistisko datu sadaļas ir klasificējusi, piemēram, vairs nav pieejami dati par importa apjomiem. Tajā pašā laikā pēc vēl brīvi pieejamiem datiem redzams, ka vairākās Krievijas rūpniecības nozarēs kritums ir no 20% līdz pat 60%. Īpaši cietusi ir autobūves nozare. Milovs norādīja, ka tas rezultējies nozīmīgā bezdarba pieaugumā, kuru gan amortizē tas, ka vairāki uzņēmumi savus darbiniekus vēl nav atlaiduši, bet nosūtījuši dīkstāvē. Milovs norāda, ka pretēji Žuravļeva un citu propagandistu paustajam Krievija diezin vai var atļauties nepārdot savus energoresursus rietumiem. Eksports uz attīstības valstīm, piemēram, Indiju, pie kura kā glābējsalmiņa ķeras Kremlis, nevarēs aizstāt eksportu uz rietumiem, jo pārdošanas cenas ir par 30% zemākas.