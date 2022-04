Liesmas plosījušās apmēram 200 kvadrātmetru platībā. (Foto: https://www.facebook.com/ugniagesiaigelbetojai) 49 Foto

FOTO: izcēlies milzīgs ugunsgrēks slavenajā Krustu kalnā Lietuvā

Ceturtdienas, 21. aprīļa, pēcpusdienā milzu ugunsgrēks uzcēlies svētvietā, vienā no populārākajiem tūrisma objektiem Lietuvā - Krustu kalnā netālu no Šauļiem. Lai to nodzēstu, ugunsdzēsējiem bija nepieciešami papildu spēki.