Uz Kaļiņingradas žurnālista mājas durvīm uzlīmēts uzraksts "Šeit dzīvo nodevējs"

Bijušais laikraksta "Novij Kaliningrad" redaktors Aleksejs Milovanovs publicējis fotogrāfiju ar šo uzrakstu vietnē "Telegram".

Krieviski rakstītajā uzrakstā izmantoti latīņu alfabēta lielie burti Z un V, kādi tiek krāsoti uz Krievijas karaspēka spēkratiem Ukrainā un kas kļuvuši par krievu agresijas simboliem.

Tāds pats uzraksts "rotā" arī Milovanova paziņas Oksanas Akmajevas mājas ieeju. Viņa piedalījās pretkara mītiņā 24.februārī.

Milovanovs, kurš iestājies pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, notikušo raksturojis kā "parasto fašismu" un norādījis, ka tie, kas uz durvīm uzlīmē šādus uzrakstus, viņam ir labi pazīstami.

Iepriekš vairākiem pazīstamiem Ukrainas kara un Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķiem uz durvīm tika uzkrāsota Z zīme, dažkārt ar aicinājumiem pamest savus amatus. Par to publisko paziņojis arī kinokritiķis Antons Doļins, kurš Krieviju pametis.

Latīņu alfabēta lielos burtus Z un V pēdējā laikā aktīvi tiek izmantotas arī Maskavas propagandā kā simboli, lai paustu atbalstu Vladimira Putina diktatoriskajam režīmam, tā īstenotajai noziedzīgajai politikai un karam pret Ukrainu.

Daudzi Krievijas politiķi un amatpersonas, arī Putins, to krievu apzīmēšanai, kas aktīvi iestājas pret karu, izmanto no nacistiem pārņemto terminu "nacionālnodevēji". Putins paziņojis, ka Krievija "pašattīrīsies" no šādiem cilvēkiem.

Krievijā ir aizliegts pret Ukrainu uzsākto karu saukt par karu vai iebrukumu, vai jebkurā citā piemērotā vārdā. Visi mediji ir spiesti lietot Kremļa uzspiesto eifēmismu - "specoperācija".