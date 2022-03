"Viņi jau to ir darījuši citās valstīs." Zelenski satrauc Krievijas apgalvojumi par ķīmiskajiem ieročiem Ukrainā

"Krievijas propagandisti šodien jūtami atdzīvojās un ļoti centās. Droši vien tāpēc, lai piesegtu savas armijas noziegumus Ukrainā. Noziegumus pret Mariupoli, pret Donbasu, pret Harkivu, pret desmitiem citu pilsētu. Piesegt ar jaunām apsūdzībām. Jaunām vecām viltus ziņām. Viņi mūs apsūdz ...

Atkal mūs! Ka mēs it kā izstrādājam bakterioloģiskos ieročus. It kā gatavojam ķīmisko uzbrukumu. Mani tas ļoti satrauc, jo mēs ne vienreiz vien esam pārliecinājušies: ja gribi uzzināt Krievijas plānus - paskaties, par ko Krievija apsūdz citus," sacīja Zelenskis.

Viņš pauda pārliecību, ka šādu apsūdzību izplatīšana Krievijas medijos parāda, ka Krievijas militārie specdienesti ir spējīgi uz bakterioloģisko vai ķīmisko uzbrukumu un to grib.

"Viņi jau to ir darījuši citās valstīs. Tāpat! Paši paziņoja, paši organizēja, paši sūdzējās. Un to darīs vēl. Atkal un atkal. Ja viņus neapturēs," uzsvēra Zelenskis.

Viņš pieminēja, ka Krievija no Moldovas atšķēlusi Piedņestru, no Gruzijas - Abhāziju un Dienvidosetiju, no Ukrainas - Donbasu un Krimu. "Bet apsūdz mūs! Tos, kas kļuvuši par upuriem. Tos, kas ir spiesti aizstāvēties. Cīnīties vienkārši par savām tiesībām dzīvot.

Paši atnāk pie mums tankos un ar raķetēm. Pievāc svešo. Sagrābj. Pat kautrējas rādīt savus virsniekus! Slēpj savus ģenerāļus. Slēpj no savas tautas, ka sūta uz šo karu obligātā dienesta karavīrus, lai tikai iebrukuma spēkus padarītu lielākus. Bet vainīgi esam mēs!" sacīja Zelenskis.

Krievijas Aizsardzības ministrija ir apgalvojusi, ka Ukrainā ASV Aizsardzības ministrijas uzdevumā darbojas bioloģisko ieroču laboratoriju tīkls.

Arī Krievijas Ārlietu ministrijas preses pārstāve Marija Zaharova šonedēļ, neminot pierādījumus, apgalvoja, ka Ukrainā ar ASV atbalstu darbojas ķīmisko un bioloģisko ieroču laboratorijas.

ASV ir brīdinājušas, ka Maskavas nepatiesie apgalvojumi par masu iznīcināšanas ieroču ražošanu Ukrainā var kļūt par ieganstu, lai Krievija pati lietotu šādus ieročus Ukrainā.

Arī Lielbritānija ir ļoti nobažījusies, ka Krievija varētu izmantot ķīmiskos ieročus Ukrainā, ceturtdien paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa.

Krievija ir pieprasījusi piektdien sasaukt ANO Drošības padomes sēdi, lai tajā apspriestu savus apgalvojumus par ASV atbalstītām ķīmisko un bioloģisko ieroču laboratorijām Ukrainā.